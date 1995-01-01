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    Хусаинов: «Если принимаешь решения по правилам, больше «Зенит» судить не будешь»

    Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался по поводу предположений о благосклонности арбитров к «Зениту».

    – На ваш взгляд, существует негласная разнарядка – помогать Петербургу?

    – Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь. Вспоминается игра года два назад. Судья – парень из МЧС – в конце игры абсолютно справедливо дал вторую желтую защитнику «Зенита» Кришито. Его потом раскритиковали, хотя отработал здорово.

    Мне ваши коллеги позвонили, поинтересовались мнением, и я ответил: «Прекрасно отсудил. Но он больше никогда не будет судить «Зенит». И он больше никогда не судил «Зенит». Более того, его вообще отодвинули от судейства – посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС.

    А Игоря Егорова из Нижнего Новгорода помните? Розетти только приехал в Россию и в первом же интервью заявил: «Лучано Спаллетти – один из лучших тренеров мира». Слушай, ты же приехал руководителем судейского корпуса и должен быть нейтральным, а ты такие сигналы подаешь подчиненным...

    «Зенит» играет в Химках с «Динамо». Егоров прекрасно ведет игру. После первого тайма «один из лучших тренеров мира» выбегает на поле и что-то выговаривает Егорову. А после матча Розетти заявляет: «Да, отсудил прекрасно, но мы предложили Егорову закончить с судейством из-за травмы». Ему дали понять: подвинься, а мы тебя за это в инспекторский корпус включим. Егоров все понял и ушел.

    – Михаил Вилков из Нижнего Новгорода отсудил уже 35 матчей с участием «Зенита». Это нормально?

    – Это не есть хорошо, а с другой стороны было бы нормально, если бы не было необъяснимых ошибок из серии «no comments» в пользу «Зенита». Я еще в конце 90-х говорил западным коллегам, что у нас только два города имеют регулярные чемпионаты среди юношей, где арбитры начинают свою карьеру и могут совершенствоваться.

    Предвидел ситуацию, что скоро у нас все судьи будут из Питера или Москвы, а нейтральных найти будет очень сложно. Вот Вилков – он нейтральный по географическому признаку. Но по своим действиям не соответствует требованиям, предъявляемым к нейтральному арбитру. Своими решениями он дает основания полагать, что он в этой системе участвует.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии27
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      Рейтинг: +8742

      derrik2000 9 минут назад

      Ещё не надоело судей обсуждать?
      ЧЕМПИОНАТ УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ!
      Посмотрим, ЧТО покажет Зенит в ЛЧ, как будут судить матчи с участием Зенита уже в НОВОМ чемпионате России, а там уже и обмениваться мнениями.
      Лучше, конечно, об ИГРЕ поговорить, о том, как "от года в год наш чемпионат всё больше набирает силу и скоро войдёт в ТОП-3 лучших европейских чемпионатов" )))))))))), но кому-то, может быть, интересно и о возможных судейских ошибках пообщаться.
      Их право: сайт в свободном доступе - общаться можно на любые темы.
      Даже иногда посты с рекламой "горячих девчонок" появляются.
      )))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +4548

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Все это видят и всё прекрасно знают.
      Есть Госкорпорация , выходцы которой управляют РФС , есть и ФК который содержится этой Госкорпорацией. Даже СМИ под этой конторой.
      Ну и для кого и на кого должны работать все структуру связанные с футболом ? Ответ очевиден.

      4
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      Рейтинг: +180

      Вонючая столица 50 минут назад

      Вот-вот, собрать всех свистунов, которые в этом сезоне судили бомжей, и посадить на кол на лобном месте ....

      2
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      Рейтинг: +396

      somn 57 минут назад

      А что, в 16, 17 и 18 годах у нас были другие судьи? Нет, те же судьи, тот же Миллер, а чемпионами были ЦСКА, Спартак и Локо. Несут околесицу, если не сказать хуже!

      2
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      Рейтинг: +3614

      морозз 1 час назад

      Зенит ( Миллер ) тотально подмял под себя РФС и Судейский корпус, тем самым расчистив и зачистив всех соперников в борьбе за чемпионство!

      4
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      Рейтинг: +1615

      NewLife > морозз 1 час назад

      Вытаскивание за уши дутых чемпионов с одновременным созданием трудностей Спартаку за счет ангажированного судейства по-моему имеет более глубокую подоплеку: для кого-то крупная и независимая частная нефтяная компания Лукойл как бельмо на глазу. Ведь "эффективным" манагерам приходится сравнивать свои показатели.....

      2
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      Рейтинг: +3710

      Давид59 1 час назад

      Бедный судейский корпус! Зенит всех обыгрывает. И при этом судье, и при этом, и при том. А "зенитофобы" всё причину в судьях ищут. Может причина в другом?

      4
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      Рейтинг: +1898

      mamba9090909 1 час назад

      Обиженный на судьбу опять даёт интервью. И что интересно, ему всё, про всех известно. Кто, кому, что сказал, кто, о чём подумал, а Хусаинов телепатически прочёл его мысли. Журналисты консультируются с ним, если он их поймает.........

      2
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      Рейтинг: +1615

      NewLife > mamba9090909 1 час назад

      "Да кому он нужен, чтобы его хаять?)))" - это твои слова, и тут же, утверждаешь, что он обижен на судьбу. Фильтруй базар, чтобы не выглядеть глупо. А судейская судьба судьи ФИФА Хусаинова прекрасна, он один из лучших советстких арбитров, многократно признавался лучшим судьей года.

      5
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      Рейтинг: +1554

      diadushka 1 час назад

      Даже если бы бывший судья и не сказал все это, ЗРЯЧИМ и нейтральным зрителям все и так видно и понятно! Лишь фанаты бомжей не видят проблемы))) И с лозунгами : "предоставь доказательства" сейчас побегут хаять судью бывшего))) Какие доказательства вам нужны? Как вилков купюры от газпрома пересчитывает под камеру? Хахаха)

      6
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      Рейтинг: +1898

      mamba9090909 > diadushka 1 час назад

      Да кому он нужен, чтобы его хаять?))) А "зрячие" видят только соломинку, в действиях Зенита, а бревна, у себя, почему то, не замечают. Наверное потому, что сильно уж зрячие

      2
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      Рейтинг: +1554

      diadushka > mamba9090909 1 час назад

      за последние годы, этих "соломинок" странным образом все больше и больше видно становится! Настолько, что даже СМИ и комментаторы уже больше не могут молчать

      4
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      Рейтинг: +333

      alarm_иг > diadushka 1 час назад

      Соломинка превращается, превращается.... В бревнооо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3710

      Давид59 1 час назад

      Общие слова. Про теорию заговора вещает. Неинтересно.

      3
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      Рейтинг: +333

      alarm_иг 1 час назад

      Хаха. Синитные бомбите. Кричите - Хусаинов, выфсёврёти... Гыгы.

      3
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      Рейтинг: +3710

      Давид59 > alarm_иг 1 час назад

      Пишет хитро. Эмоции, эмоции. Кто-то на кого-то накричал. Чего тут опровергать?

      1
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      Рейтинг: +20957

      пьяныйхоровод > alarm_иг 12 минут назад

      Да у "народных" подгорает не хило . А ентот Ху.сосинов запевала вашего "хора" .

      -1
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      Рейтинг: +333

      alarm_иг > пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Если кто то против сенита, значит он за Спартак??? Получается все против сенита - все за Спартак. Значит народная команда.

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