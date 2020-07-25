Хусаинов: «Если принимаешь решения по правилам, больше «Зенит» судить не будешь»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался по поводу предположений о благосклонности арбитров к «Зениту».

– На ваш взгляд, существует негласная разнарядка – помогать Петербургу?

– Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь. Вспоминается игра года два назад. Судья – парень из МЧС – в конце игры абсолютно справедливо дал вторую желтую защитнику «Зенита» Кришито. Его потом раскритиковали, хотя отработал здорово.

Мне ваши коллеги позвонили, поинтересовались мнением, и я ответил: «Прекрасно отсудил. Но он больше никогда не будет судить «Зенит». И он больше никогда не судил «Зенит». Более того, его вообще отодвинули от судейства – посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС.

А Игоря Егорова из Нижнего Новгорода помните? Розетти только приехал в Россию и в первом же интервью заявил: «Лучано Спаллетти – один из лучших тренеров мира». Слушай, ты же приехал руководителем судейского корпуса и должен быть нейтральным, а ты такие сигналы подаешь подчиненным...

«Зенит» играет в Химках с «Динамо». Егоров прекрасно ведет игру. После первого тайма «один из лучших тренеров мира» выбегает на поле и что-то выговаривает Егорову. А после матча Розетти заявляет: «Да, отсудил прекрасно, но мы предложили Егорову закончить с судейством из-за травмы». Ему дали понять: подвинься, а мы тебя за это в инспекторский корпус включим. Егоров все понял и ушел.

– Михаил Вилков из Нижнего Новгорода отсудил уже 35 матчей с участием «Зенита». Это нормально?

– Это не есть хорошо, а с другой стороны было бы нормально, если бы не было необъяснимых ошибок из серии «no comments» в пользу «Зенита». Я еще в конце 90-х говорил западным коллегам, что у нас только два города имеют регулярные чемпионаты среди юношей, где арбитры начинают свою карьеру и могут совершенствоваться.

Предвидел ситуацию, что скоро у нас все судьи будут из Питера или Москвы, а нейтральных найти будет очень сложно. Вот Вилков – он нейтральный по географическому признаку. Но по своим действиям не соответствует требованиям, предъявляемым к нейтральному арбитру. Своими решениями он дает основания полагать, что он в этой системе участвует.