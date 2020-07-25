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  • Хусаинов: «Если принимаешь решения по правилам, больше «Зенит» судить не будешь»

Хусаинов: «Если принимаешь решения по правилам, больше «Зенит» судить не будешь»

25 июля 2020, 10:42
42

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов высказался по поводу предположений о благосклонности арбитров к «Зениту».

– На ваш взгляд, существует негласная разнарядка – помогать Петербургу?

– Случайностей не может быть. Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь. Вспоминается игра года два назад. Судья – парень из МЧС – в конце игры абсолютно справедливо дал вторую желтую защитнику «Зенита» Кришито. Его потом раскритиковали, хотя отработал здорово.

Мне ваши коллеги позвонили, поинтересовались мнением, и я ответил: «Прекрасно отсудил. Но он больше никогда не будет судить «Зенит». И он больше никогда не судил «Зенит». Более того, его вообще отодвинули от судейства – посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС.

А Игоря Егорова из Нижнего Новгорода помните? Розетти только приехал в Россию и в первом же интервью заявил: «Лучано Спаллетти – один из лучших тренеров мира». Слушай, ты же приехал руководителем судейского корпуса и должен быть нейтральным, а ты такие сигналы подаешь подчиненным...

«Зенит» играет в Химках с «Динамо». Егоров прекрасно ведет игру. После первого тайма «один из лучших тренеров мира» выбегает на поле и что-то выговаривает Егорову. А после матча Розетти заявляет: «Да, отсудил прекрасно, но мы предложили Егорову закончить с судейством из-за травмы». Ему дали понять: подвинься, а мы тебя за это в инспекторский корпус включим. Егоров все понял и ушел.

– Михаил Вилков из Нижнего Новгорода отсудил уже 35 матчей с участием «Зенита». Это нормально?

– Это не есть хорошо, а с другой стороны было бы нормально, если бы не было необъяснимых ошибок из серии «no comments» в пользу «Зенита». Я еще в конце 90-х говорил западным коллегам, что у нас только два города имеют регулярные чемпионаты среди юношей, где арбитры начинают свою карьеру и могут совершенствоваться.

Предвидел ситуацию, что скоро у нас все судьи будут из Питера или Москвы, а нейтральных найти будет очень сложно. Вот Вилков – он нейтральный по географическому признаку. Но по своим действиям не соответствует требованиям, предъявляемым к нейтральному арбитру. Своими решениями он дает основания полагать, что он в этой системе участвует.

Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (42)
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paracetamol
1595664759
Почему все бывшие свистуны так агрессивны. Отодвинули от кормушки? Их, нищих, спонсируют свини? На мой взгляд, когда в пользу конюшне регулярно ставили пены в конце матча, никакого свиста не было. Ху-сасинов тогда судил, нельзя было капать на товарищей. Кстати, Вилков поставил в ворота Зенита странный пен и удалил Ригони в последних матчах. Как это все согласуется?
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морозз
1595665332
Зенит расформировать, судейский корпус посадить на зарплаты по итогам каждого матча! И главное убрать всех, без исключения всех БОМЖЕЙ с руководящих должностей а также сделать ГАЗПРОМ народным достоянием а не голубой игрушкой Миллера!
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diadushka
1595665525
Даже если бы бывший судья и не сказал все это, ЗРЯЧИМ и нейтральным зрителям все и так видно и понятно! Лишь фанаты бомжей не видят проблемы))) И с лозунгами : "предоставь доказательства" сейчас побегут хаять судью бывшего))) Какие доказательства вам нужны? Как вилков купюры от газпрома пересчитывает под камеру? Хахаха)
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Давид59
1595666180
Бедный судейский корпус! Зенит всех обыгрывает. И при этом судье, и при этом, и при том. А "зенитофобы" всё причину в судьях ищут. Может причина в другом?
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морозз
1595666536
Зенит ( Миллер ) тотально подмял под себя РФС и Судейский корпус, тем самым расчистив и зачистив всех соперников в борьбе за чемпионство!
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somn
1595667485
А что, в 16, 17 и 18 годах у нас были другие судьи? Нет, те же судьи, тот же Миллер, а чемпионами были ЦСКА, Спартак и Локо. Несут околесицу, если не сказать хуже!
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серега кашин
1595670947
правильно наши судьи продажные
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Plyash
1595671208
Всегда уважал Хусаинова за прекрасное судейство,а сейчас уважаю ещё больше за его правду.Спасибо,Сергей,что в нашем коррумпированном футболе есть такие люди,как ты.
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Иван Петров 1986
1595671848
Бомжам это очень трудно понять. Они думают, что они лучшие бомжи в мире.
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Hektor 84
1595674591
Расписал по делу всё чётко!
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