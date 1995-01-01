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    С нового сезона КДК РФС сможет отменять ошибочно полученные жeлтые карточки

    Исполком РФС на сегодняшнем заседании утвердил изменение в дисциплинарный регламент.

    Так, с сезона-2020/21 контрольно-дисциплинарный комитет сможет отменять ошибочно полученные желтые карточки.

    Однако нововведение касается только предупреждений, которые влекут за собой дисквалификацию, то есть четвертое в чемпионате, восьмое и так далее.

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +4376

      Добрый Бобер 1 минуту назад

      Ну чё, пацаны... "Спартак", "зенит", цска... Чисто по приколу, посмотрим у кого больше карточек отменят?

      0
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      Рейтинг: +6730

      paracetamol 10 минут назад

      У свиней все карточки отменят, стоит только поныть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3380

      Каратель 32 минуты назад

      А кто будет сидеть в кдк? Брат-сват Кашшаи?

      1
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      Рейтинг: +15821

      bset 40 минут назад

      Так а в чем проблема отменять любые карточки? Или боятся, что каждую карточку начнут проверять?

      2
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      Рейтинг: +1278

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Ну надо же!

      0
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      Рейтинг: +1189

      Romio-xxx 1 час назад

      В новом сезоне у бзенита вообще получается карточек не будет???

      3
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      Рейтинг: +1562

      NewLife 1 час назад

      Оздоев прочел и засмеялся.

      3
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      Рейтинг: +245

      БеZуМныЙ 2 часа назад

      У Федуна появится ещё одна карта в рукаве.

      3
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      Рейтинг: +5307

      ivany4 2 часа назад

      Такие изменения всем на посмешище!!!
      Из четырех "ошибочно" полученных желтых карточек, отменить сможешь только одну.
      Что, "пипл" и футбольные клубы "схавают" такую чушь???

      3
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      Рейтинг: +5098

      серега кашин 2 часа назад

      это необходимо было сделать очень давно

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      Рейтинг: +5307

      ivany4 > серега кашин 2 часа назад

      Только сделать по нормальному.

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