С нового сезона КДК РФС сможет отменять ошибочно полученные жeлтые карточки

Ну чё, пацаны... "Спартак", "зенит", цска... Чисто по приколу, посмотрим у кого больше карточек отменят?
Исполком РФС на сегодняшнем заседании утвердил изменение в дисциплинарный регламент.
Так, с сезона-2020/21 контрольно-дисциплинарный комитет сможет отменять ошибочно полученные желтые карточки.
Однако нововведение касается только предупреждений, которые влекут за собой дисквалификацию, то есть четвертое в чемпионате, восьмое и так далее.
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