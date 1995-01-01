С нового сезона КДК РФС сможет отменять ошибочно полученные жeлтые карточки

Исполком РФС на сегодняшнем заседании утвердил изменение в дисциплинарный регламент.

Так, с сезона-2020/21 контрольно-дисциплинарный комитет сможет отменять ошибочно полученные желтые карточки.

Однако нововведение касается только предупреждений, которые влекут за собой дисквалификацию, то есть четвертое в чемпионате, восьмое и так далее.

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

РФС утвердил сроки трансферных окон в России в сезоне-2020/2021