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Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

24 июля 2020, 14:18
4

Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.

Первым матчем в новой кампании будет игра за Суперкубок России, запланированная на 7 августа.

Первый тур чемпионата состоится 8 и 9 августа. До перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.

Последний тур перед зимней паузой пройдет с 15 до 17 декабря. Завершится перерыв 26 февраля.

Все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Окончание сезона – 16 мая. Резервные дни – 10 и 14 февраля.

Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.

Источник: Телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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NewLife
1595591628
А лыжи выдадут ?
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Garrincha58
1595592671
а куда они собираются воткнуть команды которые будут играть 7 августа, а ведь с большой долей вероятности ими будут Зенит стопудово и возможно Локо,но обе эти команды и так будут играть через два на третий из за ЛЧ ,а тут ещё один добавится вообщем как всегда полная хрень
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AleSan4es
1595594535
И сразу запланируйте месяц для переносных игр, ечли с осени будет больше заболеваний зачем делать командам -3?? Можно ж перенести
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rash1959
1595595859
они думают, что все зимы будут такие тёплые как последняя?
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