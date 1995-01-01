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    Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

    Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.

    Первым матчем в новой кампании будет игра за Суперкубок России, запланированная на 7 августа.

    Первый тур чемпионата состоится 8 и 9 августа. До перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.

    Последний тур перед зимней паузой пройдет с 15 до 17 декабря. Завершится перерыв 26 февраля.

    Все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Окончание сезона – 16 мая. Резервные дни – 10 и 14 февраля.

    Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.

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    Источник: Телеграм-канал РПЛ

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