Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Пресс-служба РПЛ опубликовала структуру календаря на сезон-2020/21.

Первым матчем в новой кампании будет игра за Суперкубок России, запланированная на 7 августа.

Первый тур чемпионата состоится 8 и 9 августа. До перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся – с играми в середине недели.

Последний тур перед зимней паузой пройдет с 15 до 17 декабря. Завершится перерыв 26 февраля.

Все туры весенней части запланированы в недельном цикле. Окончание сезона – 16 мая. Резервные дни – 10 и 14 февраля.

Структуру календаря уже утвердил исполнительный комитет РФС.