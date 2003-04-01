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    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Челси», в матче восемь голов

    Чемпион Англии «Ливерпуль» в предпоследнем туре победил «Челси». Зрители увидели восемь голов.

    «Челси» перед последним туром занимает место в зоне Лиги чемпионов. 26 июля лондонцы встретятся с «Вулверхэмптоном» дома.

    Кристиан Пулишич впервые в матче АПЛ забил и сделал результативный пас.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Ливерпуль – Челси – 5:3 (3:1)

    Голы: 1:0 – Кейта, 23; 2:0 – Александер-Арнольд, 38; 3:0 – Вейналдум, 43; 3:1 – Жиру, 45+3; 4:1 – Фирмино, 55; 4:2 – Абрахам, 61; 4:3 – Пулишич, 73; 5:3 – Окслэд-Чемберлен, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      Nikoo 41 минуту назад

      Поздравляю Ливерпуль с чемпионством и победой! Жаль, Челси не смогли реализовать свои моменты. Кепа конечно жесть.

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