АПЛ. «Ливерпуль» победил «Челси», в матче восемь голов

Чемпион Англии «Ливерпуль» в предпоследнем туре победил «Челси». Зрители увидели восемь голов.

«Челси» перед последним туром занимает место в зоне Лиги чемпионов. 26 июля лондонцы встретятся с «Вулверхэмптоном» дома.

Кристиан Пулишич впервые в матче АПЛ забил и сделал результативный пас.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Ливерпуль – Челси – 5:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Кейта, 23; 2:0 – Александер-Арнольд, 38; 3:0 – Вейналдум, 43; 3:1 – Жиру, 45+3; 4:1 – Фирмино, 55; 4:2 – Абрахам, 61; 4:3 – Пулишич, 73; 5:3 – Окслэд-Чемберлен, 84.

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