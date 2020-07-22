«Чемпионат»: игрок «Спартака» Руденко близок к переходу в аренду в «Сочи»

«Спартак» больше не рассчитывает на форварда Александра Руденко, сообщает «Чемпионат».
Игрок с большой долей вероятности будет отдан в аренду в «Сочи». По условиям арендного соглашения южане будут иметь право выкупа нападающего.
Ранее «Спартак» установил ценник за трансфер Руденко в размере 50 миллионов рублей.
- 21-летний форвард в первой половине сезона-2019/20 выступал за «Спартак-2», а во второй – на правах аренды играл за «Торпедо».
- В этом сезоне он записал забил 14 мячей и сделал три ассиста в 25 матчах ФНЛ.
Источник: «Чемпионат»