«Чемпионат»: игрок «Спартака» Руденко близок к переходу в аренду в «Сочи»

«Спартак» больше не рассчитывает на форварда Александра Руденко, сообщает «Чемпионат».

Игрок с большой долей вероятности будет отдан в аренду в «Сочи». По условиям арендного соглашения южане будут иметь право выкупа нападающего.

Ранее «Спартак» установил ценник за трансфер Руденко в размере 50 миллионов рублей.