Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: игрок «Спартака» Руденко близок к переходу в аренду в «Сочи»

«Чемпионат»: игрок «Спартака» Руденко близок к переходу в аренду в «Сочи»

22 июля 2020, 17:58
2

«Спартак» больше не рассчитывает на форварда Александра Руденко, сообщает «Чемпионат».

Игрок с большой долей вероятности будет отдан в аренду в «Сочи». По условиям арендного соглашения южане будут иметь право выкупа нападающего.

Ранее «Спартак» установил ценник за трансфер Руденко в размере 50 миллионов рублей.

  • 21-летний форвард в первой половине сезона-2019/20 выступал за «Спартак-2», а во второй – на правах аренды играл за «Торпедо».
  • В этом сезоне он записал забил 14 мячей и сделал три ассиста в 25 матчах ФНЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Руденко Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
JTherry
1595430760
"По условиям арендного соглашения подмосковный клуб будет иметь право выкупа нападающего...." если Руденко будет отдан в аренду в Сочи, причем тогда ссылка на "подмосковный клуб"?
Ответить
paracetamol
1595431390
Не берите, Сочи, поросят. Свинями вырастут!
Ответить
Главные новости
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
14
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
6
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
8
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
7
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+