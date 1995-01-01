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    «Чемпионат»: игрок «Спартака» Руденко близок к переходу в аренду в «Сочи»

    «Спартак» больше не рассчитывает на форварда Александра Руденко, сообщает «Чемпионат».

    Игрок с большой долей вероятности будет отдан в аренду в «Сочи». По условиям арендного соглашения южане будут иметь право выкупа нападающего.

    Ранее «Спартак» установил ценник за трансфер Руденко в размере 50 миллионов рублей.

    • 21-летний форвард в первой половине сезона-2019/20 выступал за «Спартак-2», а во второй – на правах аренды играл за «Торпедо».
    • В этом сезоне он записал забил 14 мячей и сделал три ассиста в 25 матчах ФНЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6586

      paracetamol 1 час назад

      Не берите, Сочи, поросят. Свинями вырастут!

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      Рейтинг: +5720

      JTherry 1 час назад

      "По условиям арендного соглашения подмосковный клуб будет иметь право выкупа нападающего...."
      если Руденко будет отдан в аренду в Сочи, причем тогда ссылка на "подмосковный клуб"?

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