АПЛ. «Манчестер Сити» на выезде всухую разгромил «Уотфорд»

Дубль Рахима Стерлинга помог «Манчестер Сити» победить в Уотфорде. Хозяева за тур до окончания сезона АПЛ не обеспечили себе место в лиге на следующий сезон.

Кевин Де Брюйне стал первым футболистом в сезоне АПЛ, который поучаствовал в 30 голах (19 передач, 11 забитых мячей).

Рахим Стерлинг забил 19 голов в сезоне АПЛ, это его лучший результат в карьере.

Хосеп Гвардиола в текущем сезоне АПЛ сделал 143 изменения в стартовом составе на матчи. Это рекорд турнира (опередил Алекса Фергюсона с его 140 изменениями в сезоне-2008/09).

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Уотфорд – Манчестер Сити – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 31; 0:2 – Стерлинг, 40; 0:3 – Фоден, 63; 0:4 – Ляпорт, 66.

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