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«Рубин» объявил о переходе Деспотовича

21 июля 2020, 18:12
5

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о подписании соглашения с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

«Рубин» подписал трехлетний контракт с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем. Джордже Деспотович перешел в нашу команду в статусе свободного агента, он будет выступать за «Рубин» под номером «9». Нападающий прошел медосмотр и присоединился к команде. Добро пожаловать в «Рубин»!» – сообщает пресс-служба казанского клуба.

  • Деспотович выступал за «Сопот», «Спартак Суботица», «Црвена Звезда» (все – Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астана», «Тобол» (все – Казахстан).
  • Чемпион Казахстана в составе «Астаны».
  • С 2018 по 2020 год играл в «Оренбурге», забил 12 голов в 43 матчах РПЛ.
  • Деспотович после истечения соглашения с «Оренбургом» получил статус свободного агента.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург Деспотович Джордже
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1595345324
А вот это сильный трансфер, главное чтоб заиграл и Леня все таки нашел чистого центрового напа и слався схема 4-2-3-1
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Рубинище
1595345952
Добро пожаловать в Казань. Молодцы, что смогли договориться. Опытный нап нашей молодежи просто необходим.
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Юрий Крутько
1595347640
Со всех сторон отличное приобретение- очень хорошо обученный профессионал,поиграл в РПЛ,к тому же,сербы и русские всегда дружили...
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zra78
1595350264
Ахаха,только что на матч тв сказали что Локо подписал Деспотовича... ну плять и клоуны...
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FaTeK1945ru
1595411679
...рад за наш Рубин !!!
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