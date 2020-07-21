«Рубин» объявил о переходе Деспотовича

Казанский «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о подписании соглашения с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

«Рубин» подписал трехлетний контракт с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем. Джордже Деспотович перешел в нашу команду в статусе свободного агента, он будет выступать за «Рубин» под номером «9». Нападающий прошел медосмотр и присоединился к команде. Добро пожаловать в «Рубин»!» – сообщает пресс-служба казанского клуба.

Деспотович выступал за «Сопот», «Спартак Суботица», «Црвена Звезда» (все – Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астана», «Тобол» (все – Казахстан).

Чемпион Казахстана в составе «Астаны».

С 2018 по 2020 год играл в «Оренбурге», забил 12 голов в 43 матчах РПЛ.

Деспотович после истечения соглашения с «Оренбургом» получил статус свободного агента.