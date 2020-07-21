Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    «Рубин» объявил о переходе Деспотовича

    Казанский «Рубин» на своем официальном сайте сообщил о подписании соглашения с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

    «Рубин» подписал трехлетний контракт с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем. Джордже Деспотович перешел в нашу команду в статусе свободного агента, он будет выступать за «Рубин» под номером «9». Нападающий прошел медосмотр и присоединился к команде. Добро пожаловать в «Рубин»!» – сообщает пресс-служба казанского клуба.

    • Деспотович выступал за «Сопот», «Спартак Суботица», «Црвена Звезда» (все – Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астана», «Тобол» (все – Казахстан).
    • Чемпион Казахстана в составе «Астаны».
    • С 2018 по 2020 год играл в «Оренбурге», забил 12 голов в 43 матчах РПЛ.
    • Деспотович после истечения соглашения с «Оренбургом» получил статус свободного агента.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24483

      zra78 13 минут назад

      Ахаха,только что на матч тв сказали что Локо подписал Деспотовича... ну плять и клоуны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2078

      Вот оно чё Михалыч 41 минуту назад

      Деспот отличный забивала.Рубин сделал правильный ход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      Юрий Крутько 57 минут назад

      Со всех сторон отличное приобретение- очень хорошо обученный профессионал,поиграл в РПЛ,к тому же,сербы и русские всегда дружили...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4198

      Рубинище 1 час назад

      Добро пожаловать в Казань. Молодцы, что смогли договориться. Опытный нап нашей молодежи просто необходим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9044

      Skull_Boy 1 час назад

      А вот это сильный трансфер, главное чтоб заиграл и Леня все таки нашел чистого центрового напа и слався схема 4-2-3-1

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77967
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru