Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие и рефлекторно взял его»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака».

Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.

В ходе единоборства с Жирковым нападающий столичной команды Александр Соболев упал в штрафной площади, но судья пенальти не назначил.

«Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние – никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было», – сказал Жирков.

Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»