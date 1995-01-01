Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие и рефлекторно взял его»

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака».

    • Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.
    • В ходе единоборства с Жирковым нападающий столичной команды Александр Соболев упал в штрафной площади, но судья пенальти не назначил.

    «Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние – никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было», – сказал Жирков.

    Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:34
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1097

      kvm 12 минут назад

      защекан взял у него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3642

      Давид59 37 минут назад

      Хохотал до упаду!!! Юра, следи за речью. "... я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Ilya26 > Давид59 34 минуты назад

      Его жена учит интервью давать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3642

      Давид59 > Ilya26 33 минуты назад

      Помню, помню, Она не знала что вращается вокруг чего - Земля и Солнце

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Ilya26 42 минуты назад

      И рефлекторно взял его за ... как дзюпа с азмуном учили в раздевалке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      партизан84 46 минут назад

      Илья Гапонов: я играл в мяч, азмунд сам ногу подставил и я случайно по ней попал....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3642

      Давид59 > партизан84 36 минут назад

      Всё так и было. Ясен пень что не специально по ноге попал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1088

      Гавроша 47 минут назад

      С этим согласны все, кроме свиней! Соболев сам виноват.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3528

      морозз 57 минут назад

      Юра... не порти о себе хорошее мнение, лучше бы молчал и делал вид что не понимаешь о чём вопрос! Станешь бомжом...будешь бомжом навечно, нечистоплотным !

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77934
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru