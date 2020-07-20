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  • Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие и рефлекторно взял его»

Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие и рефлекторно взял его»

20 июля 2020, 21:34
28

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал спорный эпизод со своим участием в полуфинальном матче Кубка России против «Спартака».

  • Петербуржцы выиграли со счетом 2:1.
  • В ходе единоборства с Жирковым нападающий столичной команды Александр Соболев упал в штрафной площади, но судья пенальти не назначил.

«Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его, абсолютно равное обоюдное противостояние – никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было», – сказал Жирков.

Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Зенит Спартак Жирков Юрий Соболев Александр
Комментарии (28)
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морозз
1595271437
Юра... не порти о себе хорошее мнение, лучше бы молчал и делал вид что не понимаешь о чём вопрос! Станешь бомжом...будешь бомжом навечно, нечистоплотным !
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партизан84
1595272069
Илья Гапонов: я играл в мяч, азмунд сам ногу подставил и я случайно по ней попал....
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Ilya26
1595272322
И рефлекторно взял его за ... как дзюпа с азмуном учили в раздевалке
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Давид59
1595272584
Хохотал до упаду!!! Юра, следи за речью. "... я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его"
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paracetamol
1595277390
Это было хорошо видно, потому ВАР и не включили.
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NewLife
1595279821
Однажды Юра вместе с Челси посетил караоке и спел. После этого Челси ему сказало: ходить с нами, ходи, но больше не пой. Видно, что врать у него получается также хорошо, как петь.
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Axe111
1595281534
Объяснительная девочки ясельной группы,позорище
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Томик
1595281843
Юра, тебе это Семак сказал произнести? Он всё перепутал. Когда он заработал пенальти в ворота "Спартака" - о том, что он первый толкнул в спину защитника, а тот когда падал ухватил его за трусы, он умолчал. А теперь, видите ли, по другому работает. Зачем, Юра? Вы уже выиграли, все уже подтвердили легитимность вашей победы. Ну нахера врать теперь, никто же не заставлял? Теперь ты в лиге у Семака и Рыжикова.
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vka1970
1595291450
Я ржу зеёный как ты ныряешь.В одной ситуации ему выгодно одно и он не стесняется.В другой ситуации другое и он не под рожаем.Пул "голубая устрица" должны гордиться своими птенцами.Им хоть ссы в глаза, всё божья роса.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1595304139
Жирков как был провокатором в ЦСКА, таким и остался.
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