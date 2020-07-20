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Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

20 июля 2020, 18:02
43

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды кубкового матча «Зенит»«Спартак».

«Знаю, что это была важная для российского футбола, для Кубка России игра. Так бывает, когда решения судьи вызывают дискуссию. Иногда эти решения не хороши, ошибочны, иногда они правильные.

Первый инцидент: столкновение Соболева и Жиркова. Сегодня увидел фото по этой ситуации, где видно, что произошло. Прежде всего, надо прояснить, что было столкновение между нападающим и защитником. Если посмотрите на фото, то увидите: Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия. Можно рассмотреть момент с разных ракурсов. Посмотрите на протокол VAR. Он должен вмешиваться, если VAR – это не про каждый инцидент, а про очевидные, явные.

Второй: с Айртоном и Оздоевым во втором тайме, на 81-й минуте. Если кто-то анализировал эпизод, то понял: там ничего не произошло. Не понимаю, в чем здесь вопрос. Если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба. Конечно же, это не фол.

Третий, на 89-й минуте. Необходимо оценить степень контакта между игроками и определить, насколько она сильна. Борьба была в ногу. Согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра – не какое-либо серьезное решение. Если проанализируете этот эпизод, то он на желтую – не на красную. Мое мнение: верное решение не удалять Оздоева.

Четвертый: удар Соболеву по лицу в штрафной площадке на 60-й минуте. Не знаю, анализировали вы или нет, но было ясно видно со многих ракурсов: Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Возможно, был контакт с рукой, но не фол, а естественное падение. Упал Соболев от контакта с рукой. Он не показал, что у него есть какие-то проблемы с лицом. Смотрю сейчас это видео: реакция Александра очевидна – он просто поскользнулся. Думаю, не из-за атаки Барриоса. Это часть футбола, – прокомментировал Кашшаи.

  • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
  • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Источник: Sports.ru
Россия. Кубок Зенит Спартак Жирков Юрий Оздоев Магомед Соболев Александр Барриос Вильмар Айртон Кашшаи Виктор
Комментарии (43)
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СвинкаСправедливости
1595258051
Кого ты лечишь, урод? Все видели эти повторы с разных ракурсов и видели, как Жирков в невыгодной позиции держит Соболева за руку и за футболку. Соболев там вообще максимально пассивно действовал. Уберите этого овно с поста уже.
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NewLife
1595258559
Про Оздоева забавно. Напомнило милицейское: - что Вы звоните, какие проблемы - похоже меня хотят убить и сейчас убьют - вот когда убьют, тогда и звоните.
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oyabun
1595258766
"Рафик не виноват.." (Камеди клаб). Что еще остается Кашшаи, кроме отмазывания всех своих продажных судей? Альтернатива только признаться что всё куплено Газпромом, в том числе и сам на довольствии и подать в отставку. Но это не про наших чиновников и функционеров. Самое главное не было сказано - почему ВАР даже не стал рассматривать эти моменты? Разве они настолько бесспорны?
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Viper for CSKA
1595259837
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто Кашшаи ужинает - предельно ясно, так с чего ему под другую дудку-то плясать.
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Дедуктор
1595260503
Соболев, как в "Спартак" попал, как то быстро подонком стал. Постоянно в борьбе локоть выставляет, норовит травму сопернику нанести. Судьи зря игнорируют, удалять подонка надо. Играл бы Соболь так в АПЛ, быстро бы ему челюсть сломали за такие подлянки.
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_Marqella_
1595260613
Прав ведь венгр...))
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Давид59
1595261581
Был ещё один эпизод, который почему-то никто не вспиминает. Жиго потянул Дзюбу на себя и "изобразил" фол Дзюбы на себе. Это кстати было в штрафной Спартака. Хватит может уже ныть!!!
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моэм
1595261769
Кашшаи , тем что вписался за Зенит , свой авторитет только уронил...и зачем ему это?...жополизов у газпрома и так пруд пруди.
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JTherry
1595263644
Кашшаи отправил момент с Соболевым и Жирковым десяти судьям в Европе: Вилкову, Егорову, Мешкову, Безбородову, Москалеву, Сухине, Лапочкину, Карасёву, Левникову, Матюнину... и ни один из них не дал бы... а Дюкофф сказал, что Соболев поскользнулся на траве, сам виноват...))
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JTherry
1595265194
"Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия..." ...точно такая же ситуация была в матче Спартак-Локо, когда Миранчук, схватив за футболку Умярова, затолкал его в штрафную и упал вместе с ним, и пенальти поставили, и ВАР посмотрели... тогда всю ситуацию Кашшаи исключительно по фото изучал? правила для всех команд должны трактоваться одинаково!!!
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