Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды кубкового матча «Зенит» – «Спартак».

«Знаю, что это была важная для российского футбола, для Кубка России игра. Так бывает, когда решения судьи вызывают дискуссию. Иногда эти решения не хороши, ошибочны, иногда они правильные.

Первый инцидент: столкновение Соболева и Жиркова. Сегодня увидел фото по этой ситуации, где видно, что произошло. Прежде всего, надо прояснить, что было столкновение между нападающим и защитником. Если посмотрите на фото, то увидите: Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия. Можно рассмотреть момент с разных ракурсов. Посмотрите на протокол VAR. Он должен вмешиваться, если VAR – это не про каждый инцидент, а про очевидные, явные.

Второй: с Айртоном и Оздоевым во втором тайме, на 81-й минуте. Если кто-то анализировал эпизод, то понял: там ничего не произошло. Не понимаю, в чем здесь вопрос. Если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба. Конечно же, это не фол.

Третий, на 89-й минуте. Необходимо оценить степень контакта между игроками и определить, насколько она сильна. Борьба была в ногу. Согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра – не какое-либо серьезное решение. Если проанализируете этот эпизод, то он на желтую – не на красную. Мое мнение: верное решение не удалять Оздоева.

Четвертый: удар Соболеву по лицу в штрафной площадке на 60-й минуте. Не знаю, анализировали вы или нет, но было ясно видно со многих ракурсов: Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Возможно, был контакт с рукой, но не фол, а естественное падение. Упал Соболев от контакта с рукой. Он не показал, что у него есть какие-то проблемы с лицом. Смотрю сейчас это видео: реакция Александра очевидна – он просто поскользнулся. Думаю, не из-за атаки Барриоса. Это часть футбола, – прокомментировал Кашшаи.