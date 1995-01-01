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    Кашшаи: «Соболев первым начал тянуть за майку Жиркова»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи разобрал спорные эпизоды кубкового матча «Зенит»«Спартак».

    «Знаю, что это была важная для российского футбола, для Кубка России игра. Так бывает, когда решения судьи вызывают дискуссию. Иногда эти решения не хороши, ошибочны, иногда они правильные.

    Первый инцидент: столкновение Соболева и Жиркова. Сегодня увидел фото по этой ситуации, где видно, что произошло. Прежде всего, надо прояснить, что было столкновение между нападающим и защитником. Если посмотрите на фото, то увидите: Соболев начал тянуть, а потом толкать Жиркова, после чего последовала реакция Юрия. Можно рассмотреть момент с разных ракурсов. Посмотрите на протокол VAR. Он должен вмешиваться, если VAR – это не про каждый инцидент, а про очевидные, явные.

    Второй: с Айртоном и Оздоевым во втором тайме, на 81-й минуте. Если кто-то анализировал эпизод, то понял: там ничего не произошло. Не понимаю, в чем здесь вопрос. Если кто-то играл в футбол, то понимает: это нормальная борьба. Конечно же, это не фол.

    Третий, на 89-й минуте. Необходимо оценить степень контакта между игроками и определить, насколько она сильна. Борьба была в ногу. Согласно текущей трактовке УЕФА, это неосторожная игра – не какое-либо серьезное решение. Если проанализируете этот эпизод, то он на желтую – не на красную. Мое мнение: верное решение не удалять Оздоева.

    Четвертый: удар Соболеву по лицу в штрафной площадке на 60-й минуте. Не знаю, анализировали вы или нет, но было ясно видно со многих ракурсов: Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Возможно, был контакт с рукой, но не фол, а естественное падение. Упал Соболев от контакта с рукой. Он не показал, что у него есть какие-то проблемы с лицом. Смотрю сейчас это видео: реакция Александра очевидна – он просто поскользнулся. Думаю, не из-за атаки Барриоса. Это часть футбола, – прокомментировал Кашшаи.

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • Москвичи обратились в судейский комитет РФС с просьбой разобрать спорные решения арбитров матча.
    • С критикой судейства в матче выступил владелец «Спартака» Леоднид Федун.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии20
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      Рейтинг: +4949

      Viper for CSKA 3 минуты назад

      Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Кто Кашшаи ужинает - предельно ясно, так с чего ему под другую дудку-то плясать.

      1
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      Рейтинг: +4412

      alarm 8 минут назад

      позор хрячью!

      0
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      Рейтинг: +23012

      oyabun 21 минуту назад

      "Рафик не виноват.." (Камеди клаб). Что еще остается Кашшаи, кроме отмазывания всех своих продажных судей? Альтернатива только признаться что всё куплено Газпромом, в том числе и сам на довольствии и подать в отставку. Но это не про наших чиновников и функционеров. Самое главное не было сказано - почему ВАР даже не стал рассматривать эти моменты? Разве они настолько бесспорны?

      7
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      Рейтинг: +1327

      NewLife > oyabun 23 минуты назад

      Четко сказал про этого судейку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      SLADE2019 > oyabun 23 минуты назад

      Об этом и речь, дружище! Даже попытки не было! Пусть подавятся такой победой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1327

      NewLife 24 минуты назад

      Про Оздоева забавно. Напомнило милицейское:
      - что Вы звоните, какие проблемы
      - похоже меня хотят убить и сейчас убьют
      - вот когда убьют, тогда и звоните.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10221

      silver29 26 минут назад

      Еще раз - видеоарбитры обязаны смотреть все эпизоды, потому неправильно говорить, что этот не смотрели вовсе. Но видеоассистенты Евгений Турбин (который ничего не видел в дерби "Локо" - ЦСКА) и Андрей Болотенков (он, по сообщению РФС, заменил Александра Богданова из-за неготовности у того теста на коронавирус) не просигнализировали главному арбитру Сергею Иванову о том, что он ошибся, и эпизод надо бы посмотреть. А в противоположной штрафной сработали иначе.

      1
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      Рейтинг: +275

      SLADE2019 28 минут назад

      А на Айртоне фол, что ты мадьяр питерский скажешь?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +422

      alarm_иг 28 минут назад

      Соболев потерял равновесие, поскользнулся и споткнулся о землю. Гыгыгы. Как в анекдоте - споткнулся и упал на нож и так три раза.

      4
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      Рейтинг: +1869

      mamba9090909 > alarm_иг 23 минуты назад

      Ты свой радужный флаг уже на аве выставляешь, озабоченный? Не там стараешься. Тебе на панель надо идти, с этим флагом.))

      0
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      Рейтинг: +422

      alarm_иг > mamba9090909 9 минут назад

      Это наш флаг. И он вечно будет ассоциироваться с синитом. Гыгыгыгы.

      -1
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      Рейтинг: +1327

      NewLife 29 минут назад

      С этим джентельменом все ясно, молодцы дяди из Газпрома - хорошая кадровая работа.
      "Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата"
      М.Ю. Лермонтов

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      Рейтинг: +422

      alarm_иг > NewLife 28 минут назад

      Так он их ставленник. Чему удивляться.

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      Рейтинг: -638

      Аденн 29 минут назад

      из объяснений Кашшаи следует, что он цука купленая Газпромом и пида раз как Дюков с Медведевым.Стыд и срам бЗениду.

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      Рейтинг: +15734

      bset 29 минут назад

      Почему Спартак такой не толерантный? Постоянно обвиняют Зенит в подкупе судей. Это потому что они из СБГТ-сообщества?? То, что Дзюба и Азмун геи - это их личный выбор.

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