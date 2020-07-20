Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Sport24: «Спартак» обратился в РФс по поводу судейства в матче с «Зенитом»

    «Спартак» обратился в судейский комитет РФС с просьбой рассмотреть эпизоды полуфинального матча Кубка России против «Зенита», сообщает Sport24.

    Москвичи хотят, что комитет дал оценку решениям арбитров в четырех эпизодах игры: падение Александра Соболева в штрафной площади «Зенита» на девятой и 60-й минутах, падение Айртона в штрафной питерцев на 81-й минуте и грубая игра Магомеда Оздоева против Айртона на 89-й минуте.

    Матч между командами обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

    • В полуфинале Кубка «Зенит» оказался сильнее «Спартака» со счетом 2:1.
    • С критикой судейства в матче выступил владелец московского клуба Леоднид Федун.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:01
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4412

      alarm 5 минут назад

      стыдно за визгунов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -638

      Аденн 6 минут назад

      а кули толку, там протеже гавнопроекта под названием бЗенид, пи дораз дюков воседает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +754

      моэм 8 минут назад

      А зачем ?...кубок уже до полуфинала отдали Зениту...Федун совсем офигел "катит бочку" на Газпром...толку то...хотя если бочка с порохом , то это может и подействовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +404

      АндрейФКСМ 11 минут назад

      Купленная РФС -зенитом что от этого ожидать.бомжи только за деньги играют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Урия Гип 2 23 минуты назад

      А что только на эту игру? Надо переоценить решения арбитров во всех матчах Спартака в чемпионате. И очки пересчитать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1067

      Гавроша 23 минуты назад

      А про футболку они свою забыли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3821

      ЮНик 24 минуты назад

      Как же уже задрала эта мышиная возня! ВАР не ВАР! ВОРЫ!!! И шулеры! Скоро очередная футбольная осень, которая в очередной раз покажет не только уровень нашего судейства(он соответствующе-убогий), но и уровень наших "ЭЛЫТНЫХ" клубов. Когда их во все отверстия будут нежно любить третьеразрядные европейские клубы с командным бюджетом равным зарплате Дзюбы за месяц.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4412

      alarm 37 минут назад

      а про баннер жалобу не подали. значит, согласны))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4232

      nik55 38 минут назад

      при этой власти с бомжами все бесполезно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1067

      Гавроша 41 минуту назад

      Виктор Кашшаи: "VAR не рассматривал эпизод с Соболевым в матче с "Зенитом" из-за фола спартаковца".

      Судьи не прибегли к использованию системы видеоассистента рефери (VAR) в эпизоде с падением в штрафной площади "Зенита" форварда "Спартака" Александра Соболева в полуфинальном матче Кубка России из-за нарушения правила игроком красно-белых. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Виктор Кашшаи.

      Встреча прошла в воскресенье в Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым. Судья Сергей Иванов не воспользовался помощью VAR.

      "В первом случае на 9-й минуте была борьба между Соболевым и Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR - сначала Соболев тянул и толкал Жиркова, потом последовала его реакция. VAR вмешивается, только когда есть очевидная ошибка", - цитирует Кашшаи ТАСС.

      "Если проанализировать еще одно падение Соболева в штрафной, то он подскользнулся и потерял равновесие, это было естественное падение. Может быть, был контакт, но если посмотреть на реакцию Соболева, по ней было видно, что он просто упал, а не из-за того, что был контакт с Барриосом. Это часть футбола - такое случается", - добавил он.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +523

      Vepras > Гавроша 37 минут назад

      Скользко, скользко! –
      Посыпают дорожки песком.
      Чтоб не продвигаться ползком… (с)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77934
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru