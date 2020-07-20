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    Агент Жиго: «Многие клубы следят за Самуэлем, но переговоров по трансферу не ведем»

    Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию об уходе игрока из клуба.

    «Если Жиго и покинет «Спартак», это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит «Спартак» вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет.

    Интерес к Самуэлю есть – многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – рассказал агент.

    Ранее стало известно, что Жиго близок к уходу из «Спартака». Интерес к нему проявляет, в частности, «Лилль».

    • Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года.
    • В этом сезоне он забил в РПЛ четыре мяча и сделал два ассиста в 25 играх.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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