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  • Агент Жиго: «Многие клубы следят за Самуэлем, но переговоров по трансферу не ведем»

Агент Жиго: «Многие клубы следят за Самуэлем, но переговоров по трансферу не ведем»

20 июля 2020, 15:53
1

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию об уходе игрока из клуба.

«Если Жиго и покинет «Спартак», это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит «Спартак» вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет.

Интерес к Самуэлю есть – многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – рассказал агент.

Ранее стало известно, что Жиго близок к уходу из «Спартака». Интерес к нему проявляет, в частности, «Лилль».

  • Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года.
  • В этом сезоне он забил в РПЛ четыре мяча и сделал два ассиста в 25 играх.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (1)
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oyabun
1595253227
Не хотелось бы чтобы Жиго уходил. Если руководство клуба ставит перед командой высокие задачи, для их решения нужны сильные игроки и Жиго в Спартаке один из самых сильных. Ну давайте распродадим всех за кого хоть что то можно выручить, и на что тогда команда сможет претендовать кроме максимум середины таблицы? Такого будущего мы желаем Спартаку? Смотрите на состав Зенита - только с таким по мастерству и опыту можно добиваться высоких целей.
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