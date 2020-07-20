Агент Жиго: «Многие клубы следят за Самуэлем, но переговоров по трансферу не ведем»

Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию об уходе игрока из клуба.

«Если Жиго и покинет «Спартак», это будет не из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне. Он любит «Спартак» вне зависимости от того, играет команда в Европе или нет.

Интерес к Самуэлю есть – многие клубы следят за ним. Однако на сегодняшний день он не уходит. Пока никаких переговоров по его трансферу мы не ведем», – рассказал агент.

Ранее стало известно, что Жиго близок к уходу из «Спартака». Интерес к нему проявляет, в частности, «Лилль».