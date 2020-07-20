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    Sport24: Жиго близок к уходу из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, вероятнее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно, передает Sport24.

    Москвичи имеют сложности с финансовым фэйр-плей, поэтому продадут футболиста, если получат хорошее предложение. «Спартак» не выступит в следующем сезоне в еврокубках, и в клубе считают, что в РПЛ и Кубке России можно будет обойтись без Жиго.

    Сообщалось, что на француза претендует «Лилль», который готов отдать за защитника 10-12 миллионов евро. Московский клуб планирует выручить за футболиста 20 миллионов.

    • Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года.
    • В этом сезоне он забил в РПЛ четыре мяча и сделал два ассиста в 25 играх.
    • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии17
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      Рейтинг: +778

      edw7777 5 минут назад

      Не понимаю. Спартаку деньги нужны или хорошие игроки? Если первое, то что тогда ждать и требовать?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1224

      СвинкаСправедливости 12 минут назад

      Если уж продаёте, хоть денег заработайте.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1520

      Из Твери Леха 25 минут назад

      В Зенит может вместо Ивановича?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15723

      bset 1 час назад

      Жиго уже перерос Спартак. Пора идти на повышение - в Уфу или в тульский Арсенал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6516

      paracetamol 1 час назад

      В РПЛ и Кубке России можно будет обойтись без Жиго и выйти в ФНЛ!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      NewLife > paracetamol 49 минут назад

      Сколько ни говори халва, во рту слаще не будет. Уже настоп.и.з.дили со своим фнл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1238

      vsespartak01 > NewLife 5 минут назад

      ЕСЛИ ТУПЫМ НЕДО СКАЗАТЬ НЕЧЕГО,ВОТ И ВОЮТ!ТЬФУ ВО ЧТО САЙТ ПРЕВРАТИЛИ !СПЛОШНОЕ БОМЖАРСКОЕ ДЕРЬМОТЕЧЕНИЕ РАЗНЫХ КПССНИКОВ И ПАРАЦЕТАМОЛОВ!

      0
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      Рейтинг: +5199

      ivany4 1 час назад

      20-ку за него трудно будет выручить. А вот насчет 15 можно будет поторговаться.
      Для чемпионата защитников вероятно достаточно. Может и приобретут еще одного для ротации. Уход Жиго заставит соблюдать игровую дисциплину Джикию, да и других. Если сам игрок заявляет о смене клуба, то его лучше отпустить.

      1
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      Рейтинг: +1025

      Play 1 час назад

      Жиго классный защитник в полном расцвете сил, в Спартаке он топчется на месте, а в другом клубе ещё может выйти на новый качественный уровень. Поэтому только удачи могу пожелать. Я бы и Айртона продал, исключительно ради пользы игрока, он шикарный современный фланговый защитник, быстрый и работоспособный, лучший игрок Спартака после паузы. Ему бы в хорошую команду сейчас и к грамотному тренеру, это будет топовый игрок.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3050

      serppion > Play 1 час назад

      Да, Айртону бы в классную команду и к хорошему тренеру, и в другую страну...

      0
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      Рейтинг: +1520

      Из Твери Леха > serppion 24 минуты назад

      Аиротну в Краснодар надо.

      0
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      Рейтинг: +1224

      СвинкаСправедливости > Из Твери Леха 15 минут назад

      Ну с такими шутками в стендап надо идти)

      2
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      Рейтинг: +1618

      Boeung777 1 час назад

      Да, без еврокубков Жиго будет сложно удержать.

      1
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      Рейтинг: +17650

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жиго сжигает мосты?.. Очень жаль! Сейчас он лучший в Спартаке.

      2
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      Рейтинг: +2700

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахаха, разбегается хрюшатина

      -1
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      Рейтинг: +500

      legenda soccer > KPCCSPB 1 минуту назад

      иди книжки почитай а то смотрю у тебя ай кью как у ежа 0

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