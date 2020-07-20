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Sport24: Жиго близок к уходу из «Спартака»

20 июля 2020, 14:48
33

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, вероятнее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно, передает Sport24.

Москвичи имеют сложности с финансовым фэйр-плей, поэтому продадут футболиста, если получат хорошее предложение. «Спартак» не выступит в следующем сезоне в еврокубках, и в клубе считают, что в РПЛ и Кубке России можно будет обойтись без Жиго.

Сообщалось, что на француза претендует «Лилль», который готов отдать за защитника 10-12 миллионов евро. Московский клуб планирует выручить за футболиста 20 миллионов.

  • Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года.
  • В этом сезоне он забил в РПЛ четыре мяча и сделал два ассиста в 25 играх.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (33)
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DOCTOR PENALTY
1595246237
Жиго сжигает мосты?.. Очень жаль! Сейчас он лучший в Спартаке.
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ivany4
1595247573
20-ку за него трудно будет выручить. А вот насчет 15 можно будет поторговаться. Для чемпионата защитников вероятно достаточно. Может и приобретут еще одного для ротации. Уход Жиго заставит соблюдать игровую дисциплину Джикию, да и других. Если сам игрок заявляет о смене клуба, то его лучше отпустить.
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СвинкаСправедливости
1595251109
Если уж продаёте, хоть денег заработайте.
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edw7777
1595251527
Не понимаю. Спартаку деньги нужны или хорошие игроки? Если первое, то что тогда ждать и требовать?!
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neveldomha
1595252591
Беги Жиго, беги!
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алдан2014
1595253678
Дырку вам всем от бублика ,а не Жиго!
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erma
1595254609
Хороший забивной защитник. Жаль. И, кстати, господин Тедеско, Федун и проч. - почему Айртон играет в защите? Один ин немногих по-настоящему креативных игроков. Небольшой, быстрый, техничный. Разве это не описание нападающего/полузащитника?
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Max Bobr
1595262420
Полный бред, отдавать одного из лучших игроков. Отдайте того же Тиля, правда вообще вопрос - зачем его было покупать и за такие бабки?!
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zigbert
1595274961
Жаль будет расстаться с Жиго. В Спартаке он заиграл сразу. Особенно хорош при подключении к атакам и на стандартах. Без ошибок в обороне правда не обходится. Если продавать то за хорошие деньги.
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Кинстифа
1595315158
Так долго искали хорошего защитника... Нашли... и теперь продавать решили((((
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