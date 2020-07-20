Sport24: Жиго близок к уходу из «Спартака»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, вероятнее всего, уйдет из клуба в летнее трансферное окно, передает Sport24.

Москвичи имеют сложности с финансовым фэйр-плей, поэтому продадут футболиста, если получат хорошее предложение. «Спартак» не выступит в следующем сезоне в еврокубках, и в клубе считают, что в РПЛ и Кубке России можно будет обойтись без Жиго.

Сообщалось, что на француза претендует «Лилль», который готов отдать за защитника 10-12 миллионов евро. Московский клуб планирует выручить за футболиста 20 миллионов.