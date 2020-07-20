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  • Ловчев – о кубковом матче «Зенит» – «Спартак»: «Малком бы от меня не убежал»

Ловчев – о кубковом матче «Зенит» – «Спартак»: «Малком бы от меня не убежал»

20 июля 2020, 01:39
14

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги кубкового полуфинала с «Зенитом».

«Я вижу момент, в котором Жирков тянет Соболева за футболку. А судья даже не пошел смотреть его. Это для меня непонятная вещь. Конечно, этот эпизод не решил судьбу матча. «Зенит» укомплектован лучше, играет лучше. «Спартак» уступал в мастерстве. До игры знали, что «Зенит» сильнее, но «Спартак выглядел равным соперником. Судьям просто не надо ничего делать.

Прессинг? Это не ставится одним днем. Он тренируется месяцами. Было понятно, что у «Зенита» будет преимущество. В эпизоде с пенальти «Зенита» нет вопросов. У питерцев играют Малком, Дзюба, Азмун и далее по списку, а у «Спартака» — Маслов и Гапонов. Они сыграли по десять матчей. Время покажет, талантливые они или нет, но они пока не соответствуют борьбе с такими командами.

Если бы дали пенальти на Соболеве, игра бы поменялась. «Спартак бы отошел назад на девятой минуте. Или до десятой минуты нельзя ставить пенальти в ворота «Зенита»? Пенальти — это определяющий момент. В этом матче москвичи были конкурентами для «Зенита». Если бы я встал на фланг защиты, мимо меня бы никто не пробежал. В 70 лет!

Ларссон сегодня был никакой. Бакаев тоже не особенно тянул. Он должен больше делать.

Отмененный гол Жиго? Он в последнее время постоянно отнимает у «Спартака» голы. Но в этом матче все было справедливо. Не пропустить второй москвичам помешала молодость отдельных игроков.

Как в том эпизоде Малком убежал от Гапонова с Масловым? Ну сбейте его и все. От меня бы он не убежал. Плюс я бы просто сбил его. Если человек убегает, нужно фолить. Ценой желтой карточки можно предотвратить гол», – прокомментировал Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (14)
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житель СПб
1595207698
В этом весь Ловчев...
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Юрий Крутько
1595220340
Ловчева помню,не врёт,Малком его,точно не прошёл бы...
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neveldomha
1595224729
Смотрел вчера этого обиженного старика по Матч ТВ. Как всегда любимая тема - не поставленный пендаль на 10-й минуте. Ловчев прям визжал. Слава богу был Рахимов. Разумно, без эмоций все разъяснил. Во первых пендаль нужно забить, а во вторых еще 80 минут быть сильнее Зенита, что нынешнему Спартаку не под силу. Спартак проиграл прежде всего тактически. Тянули одну валыну, играли примитивно, без разнообразия, без перестроения схем. Да бились до конца, но в таких матчах этого мало. Вообще не понимаю, откуда взялось мнение, что вчера был супер матч. По мне дак очень посредственная игра.
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tushkanlz
1595230811
"Если бы я встал на фланг защиты, мимо меня бы никто не пробежал. В 70 лет!" - ну,что за чушь?! Маразм крепчает к старости...
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САДЫЧОК
1595230928
Малком очень крут ! Вместе с Барриосом , Азмуном и Ерохиным , Кузяевым да еще туда Кокорина-это была бы очень сильная команда ! Но есть Семак - который заставляет играть команду в убогий футбол на Дзюбу. Как может попадать никчемный Оздоев ???
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Plyash
1595234437
Это футбол Серхио Рамоса,сам Ловчев так не играл.Защитник был классный,грамотный,ну а в высказываниях погорячился,бывает.
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serppion
1595247634
Так и хочется спросить Евгения Серафимовича: "При вас трава была зеленая, а сейчас какая?"
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Дедуктор
1595249731
Почитал. Интервью, вроде бы, по теории - эксперта. По факту - интервью мудака. Причем, конченого.
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zigbert
1595256464
Малком игрок быстрый но концовку перврго тайма нужно было проводить более концентрированно что бы не получить контратаку.
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Garrincha58
1595261618
Ловец от тебя убегали как от стоячего
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