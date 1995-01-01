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    Ловчев – о кубковом матче «Зенит» – «Спартак»: «Малком бы от меня не убежал»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев подвел итоги кубкового полуфинала с «Зенитом».

    «Я вижу момент, в котором Жирков тянет Соболева за футболку. А судья даже не пошел смотреть его. Это для меня непонятная вещь. Конечно, этот эпизод не решил судьбу матча. «Зенит» укомплектован лучше, играет лучше. «Спартак» уступал в мастерстве. До игры знали, что «Зенит» сильнее, но «Спартак выглядел равным соперником. Судьям просто не надо ничего делать.

    Прессинг? Это не ставится одним днем. Он тренируется месяцами. Было понятно, что у «Зенита» будет преимущество. В эпизоде с пенальти «Зенита» нет вопросов. У питерцев играют Малком, Дзюба, Азмун и далее по списку, а у «Спартака» — Маслов и Гапонов. Они сыграли по десять матчей. Время покажет, талантливые они или нет, но они пока не соответствуют борьбе с такими командами.

    Если бы дали пенальти на Соболеве, игра бы поменялась. «Спартак бы отошел назад на девятой минуте. Или до десятой минуты нельзя ставить пенальти в ворота «Зенита»? Пенальти — это определяющий момент. В этом матче москвичи были конкурентами для «Зенита». Если бы я встал на фланг защиты, мимо меня бы никто не пробежал. В 70 лет!

    Ларссон сегодня был никакой. Бакаев тоже не особенно тянул. Он должен больше делать.

    Отмененный гол Жиго? Он в последнее время постоянно отнимает у «Спартака» голы. Но в этом матче все было справедливо. Не пропустить второй москвичам помешала молодость отдельных игроков.

    Как в том эпизоде Малком убежал от Гапонова с Масловым? Ну сбейте его и все. От меня бы он не убежал. Плюс я бы просто сбил его. Если человек убегает, нужно фолить. Ценой желтой карточки можно предотвратить гол», – прокомментировал Ловчев.

    Источник: «Матч ТВ»

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