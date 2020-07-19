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  • Уткин: «Сегодняшняя игра с «Зенитом» – единственно значимая для «Спартака» в сезоне»

Уткин: «Сегодняшняя игра с «Зенитом» – единственно значимая для «Спартака» в сезоне»

19 июля 2020, 13:06
3

Видеоблогер Василий Уткин считает матч «Зенит»«Спартак» самым важным в сезоне для москвичей. Через победу в этой встрече они могут попасть в Лигу Европы.

«Сегодня матч «Зенит» – «Спартак», и я говорил в самом начале рестарта Роспотребнадзор-чемпионата, что это, в сущности, единственная значимая игра в сезоне для «Спартака». Вторая, может быть, появится, если успешно сыграть эту.

Игра с «Зенитом» все еще впереди, но даже если считать, что я угадал мотивы тренерского штаба Доменико Тедеско, «Спартак» провел время, отведенное на свободный поиск, бездарно. Дело не в результатах. Результаты как раз неважны.

Ни выстроить, отточить контратакующую игру, ни сбалансировать команду и на поле, и как коллектив людей совсем не удалось. Шанс выстоять и победить, конечно, остается. Но он иррационален», – написал Уткин в телеграме.

  • «Спартак» назвал матч битвой.
  • В финале победитель матча сыграет либо с «Уралом», либо с «Химками».
  • В этом сезоне «Зенит» и «Спартак» играли дважды – минимальные победы зенитовцев.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уткин Василий
Комментарии (3)
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NewLife
1595153883
Тогда беги делать ставки, деньги не "иррацинальны".
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woyser
1595161395
Вот же гений мля)) Там ещё Химки весёлые. Урал в курсе)
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docndoc
1595163221
"Через победу в этой встрече они могут попасть в Лигу Европы"... Вот уже взяли и попали. Урал поди тоже себя в финале видел.
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