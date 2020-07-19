Уткин: «Сегодняшняя игра с «Зенитом» – единственно значимая для «Спартака» в сезоне»

Видеоблогер Василий Уткин считает матч «Зенит» – «Спартак» самым важным в сезоне для москвичей. Через победу в этой встрече они могут попасть в Лигу Европы.

«Сегодня матч «Зенит» – «Спартак», и я говорил в самом начале рестарта Роспотребнадзор-чемпионата, что это, в сущности, единственная значимая игра в сезоне для «Спартака». Вторая, может быть, появится, если успешно сыграть эту.

Игра с «Зенитом» все еще впереди, но даже если считать, что я угадал мотивы тренерского штаба Доменико Тедеско, «Спартак» провел время, отведенное на свободный поиск, бездарно. Дело не в результатах. Результаты как раз неважны.

Ни выстроить, отточить контратакующую игру, ни сбалансировать команду и на поле, и как коллектив людей совсем не удалось. Шанс выстоять и победить, конечно, остается. Но он иррационален», – написал Уткин в телеграме.