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    «Спартак» – о полуфинале против «Зенита»: «Без лишних слов – это битва. Время шоу!»

    Пресс-служба «Спартака» анонсировала полуфинал Кубка России против «Зенита». Встреча начнется в 18:30 по Москве.

    «Без лишних слов – это битва за выход в финал», – написал «Спартак».

    «Время шоу», – сказано на англоязычном аккаунте клуба в твиттере.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1420

      docndoc 7 минут назад

      Спартаку, конечно, удачи. Хотя в чудеса верить отучился. Даже если оное произойдёт в полуфинале, впереди будет ещё финал... Да и вообще в еврокубках надобно что-то показывать, а пока совсем нечего.. Не думаю, что даже выигрыш кубка сильно сгладит впечатление от сезона.

      0
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      Рейтинг: +1138

      vsespartak01 1 час назад

      если уж и значки победителей заказали,тогда точно шоу будет!в исполнении сами знаете кого!не хотелось бы конечно!хочется честного красивого футбола в исполнении обеих команд !

      1
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      Рейтинг: +22902

      oyabun 1 час назад

      Говоря про Шоу намекали про судейское?

      2
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      Рейтинг: +2838

      "supermax" > oyabun 13 минут назад

      судейское шоу каждый матч смотрим...надо бы чего-то нового...честной игры, например

      0
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      Рейтинг: +1217

      NewLife 1 час назад

      Приходится снова повторять: в пресс службе Спартака - дебилы.

      3
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      Рейтинг: +8351

      derrik2000 1 час назад

      Я так и не понял - БИТВА будет или ШОУ???
      Если ШОУ, то тогда лучше "Комеди клаб ТВ" или "Анекдот ТВ" включить. чем низкопробное шоу от "российских мастеров кожаного мяча" смотреть.

      5
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      Рейтинг: +328

      alarm_иг 1 час назад

      Судья покажет нам шоу в пользу синита. Гыгы

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