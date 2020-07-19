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  • «Спартак» – о полуфинале против «Зенита»: «Без лишних слов – это битва. Время шоу!»

«Спартак» – о полуфинале против «Зенита»: «Без лишних слов – это битва. Время шоу!»

19 июля 2020, 09:41
8

Пресс-служба «Спартака» анонсировала полуфинал Кубка России против «Зенита». Встреча начнется в 18:30 по Москве.

«Без лишних слов – это битва за выход в финал», – написал «Спартак».

«Время шоу», – сказано на англоязычном аккаунте клуба в твиттере.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (8)
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derrik2000
1595141870
Я так и не понял - БИТВА будет или ШОУ??? Если ШОУ, то тогда лучше "Комеди клаб ТВ" или "Анекдот ТВ" включить. чем низкопробное шоу от "российских мастеров кожаного мяча" смотреть.
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NewLife
1595142830
Приходится снова повторять: в пресс службе Спартака - дебилы.
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oyabun
1595142926
Говоря про Шоу намекали про судейское?
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vsespartak01
1595143711
если уж и значки победителей заказали,тогда точно шоу будет!в исполнении сами знаете кого!не хотелось бы конечно!хочется честного красивого футбола в исполнении обеих команд !
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docndoc
1595147456
Спартаку, конечно, удачи. Хотя в чудеса верить отучился. Даже если оное произойдёт в полуфинале, впереди будет ещё финал... Да и вообще в еврокубках надобно что-то показывать, а пока совсем нечего.. Не думаю, что даже выигрыш кубка сильно сгладит впечатление от сезона.
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Plyash
1595151739
Чем чёрт не шутит,когда бог спит.Всякие чудеса происходят в нашей жизни,пусть игроки на поле сами выясняют,кто из них сильнее и фартовей в этот день.Главное,что бы судьи игру не изуродовали в очередной раз.Желаю всем нам красивой игры.
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