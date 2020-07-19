«Спартак» – о полуфинале против «Зенита»: «Без лишних слов – это битва. Время шоу!»

Пресс-служба «Спартака» анонсировала полуфинал Кубка России против «Зенита». Встреча начнется в 18:30 по Москве.

«Без лишних слов – это битва за выход в финал», – написал «Спартак».

«Время шоу», – сказано на англоязычном аккаунте клуба в твиттере.