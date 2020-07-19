Помимо Хейбьерга, «Тоттенхэм» планирует усилить среднюю линию Греем

«Тоттенхэм» в ближайшее трансферное окно хотел бы купить как минимум двух футболистов в среднюю линию. Речь идет о Пьере-Эмиле Хейбьерге («Саутгемптон») и Демарае Грее («Лестер»), пишет сообщество «Tottenham Hotspur FC | ФК «Тоттенхэм Хотспур» в VK со ссылкой на The Times.

У обоих футболистов до окончания контрактов остался год, поэтому, предполагается, клубы не будут препятствовать их продаже.