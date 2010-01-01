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    Помимо Хейбьерга, «Тоттенхэм» планирует усилить среднюю линию Греем

    «Тоттенхэм» в ближайшее трансферное окно хотел бы купить как минимум двух футболистов в среднюю линию. Речь идет о Пьере-Эмиле Хейбьерге («Саутгемптон») и Демарае Грее («Лестер»), пишет сообщество «Tottenham Hotspur FC | ФК «Тоттенхэм Хотспур» в VK со ссылкой на The Times.

    У обоих футболистов до окончания контрактов остался год, поэтому, предполагается, клубы не будут препятствовать их продаже.

    • Датчанин на рынке стоит 12 миллионов евро.
    • Грей в сезоне АПЛ забил два гола, сделал три результативные передачи.
    • «Тоттенхэм» в таблице идет седьмым.

    Источник: сообщество «Tottenham Hotspur FC | ФК «Тоттенхэм Хотспур» в VK

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