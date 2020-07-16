Агент Гайча – о переходе в ЦСКА: «Сейчас мы ждем последних деталей соглашения»

Матиас Фавано, агент нападающего «Сан Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал, на каком этапе сейчас находится оформление трансфера игрока в ЦСКА.
«Гайч принимает предложение ЦСКА, но сейчас мы ждем последних деталей соглашения. Контракт согласован на пять лет, пока не могу сказать подробнее», – заявил агент.
- По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи форварда.
- «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.
Источник: Sport24