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    Агент Гайча – о переходе в ЦСКА: «Сейчас мы ждем последних деталей соглашения»

    Матиас Фавано, агент нападающего «Сан Лоренсо» Адольфо Гайча, рассказал, на каком этапе сейчас находится оформление трансфера игрока в ЦСКА.

    «Гайч принимает предложение ЦСКА, но сейчас мы ждем последних деталей соглашения. Контракт согласован на пять лет, пока не могу сказать подробнее», – заявил агент.

    • По информации журналиста Николо Скиры, ЦСКА купил 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро. Кроме того, «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от суммы будущей перепродажи форварда.
    • «Чемпионат» сообщает, что сам Гайч будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год плюс 200 тысяч каждый июль и другие бонусы.

    Источник: Sport24

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