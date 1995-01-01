Журналист Скира: «Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт, сумма сделки – 8,5 миллиона»

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Стали известны детали трансфера форварда Адольфо Гайча в ЦСКА.
«Сделка совершена. Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. «Сан-Лоренсо» получит 20% от перепродажи игрока. ЦСКА договорился с нападающим о пятилетнем контракте», – написал в твиттере журналист Николо Скира.
Ранее трансфер Гайча подтвердил агент футболиста Матиас Фавано. В составе «Сан-Лоренсо» аргентинец забил семь голов в 27 матчах.
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,9 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.