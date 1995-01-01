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    Журналист Скира: «Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт, сумма сделки – 8,5 миллиона»

    Стали известны детали трансфера форварда Адольфо Гайча в ЦСКА.

    «Сделка совершена. Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. «Сан-Лоренсо» получит 20% от перепродажи игрока. ЦСКА договорился с нападающим о пятилетнем контракте», – написал в твиттере журналист Николо Скира.

    Ранее трансфер Гайча подтвердил агент футболиста Матиас Фавано. В составе «Сан-Лоренсо» аргентинец забил семь голов в 27 матчах.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,9 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1698

      Чермындыр 3 минуты назад

      Таранного типа, здоровый. Чем то Соболева напоминает

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      Рейтинг: +906

      _Marqella_ 38 минут назад

      Посмотрим, что там за Гайча...

      0
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      Рейтинг: +11817

      vladimir-7 > _Marqella_ 23 минуты назад

      Есть определённые опасения, ведь его никто не видел, только
      остается доверять ответственным за трансфер и руководству
      клуба ЦСКА.

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      Рейтинг: +906

      _Marqella_ > vladimir-7 20 минут назад

      У ЦСКА как правило с этим проблем нет....

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      Рейтинг: +853

      Гавроша > _Marqella_ 15 минут назад

      Наверное вроде ригони или краневиттера.

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      Рейтинг: +906

      _Marqella_ > Гавроша 9 минут назад

      Гайч пишут, что нападающий.. те то полузащитники...))

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