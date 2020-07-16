Журналист Скира: «Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт, сумма сделки – 8,5 миллиона»

Стали известны детали трансфера форварда Адольфо Гайча в ЦСКА.

«Сделка совершена. Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро. «Сан-Лоренсо» получит 20% от перепродажи игрока. ЦСКА договорился с нападающим о пятилетнем контракте», – написал в твиттере журналист Николо Скира.

Ранее трансфер Гайча подтвердил агент футболиста Матиас Фавано. В составе «Сан-Лоренсо» аргентинец забил семь голов в 27 матчах.