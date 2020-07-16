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Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА

16 июля 2020, 11:18
22

Нападающий «Сан Лоренсо» Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста Матиас Фавано в интервью Metaratings.

«Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки. ЦСКА – большой шаг в Европе для Гайча, а Москва – прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!

Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», – сказал агент.

  • По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
  • Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
  • В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сан-Лоренсо Гайч Адольфо
Комментарии (22)
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CSKA №1
1594888071
Ну хорошо
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_Marqella_
1594889066
У нас все клубы самые большие.....
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vladimir-7
1594889945
Вот подпишет контракт Е.Гинер и ЦСКА объявит о приобретении Гайча, вот тогда и будет информация достоверной, а пока это только игрок согласовал контракт. ТО откроется с 27 июля и всё узнаем точно.
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BRO_football
1594890345
Ну хоть кто-то! Спасибо новым владельцам ЦСКА за трансфер!
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paracetamol
1594891704
Только Адольфа в нашей армии в год 75-летия победы нам не хватало.
Ответить
CSKA471
1594891813
Акуенно
Ответить
Мага 13
1594894183
всё бы ничего, но имя у него не очень, боюсь не приживётся в России с таким неоднозначным погонялом
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portero
1594903352
прописали долю от будущих продаж?
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Dgad
1594962752
Ну наконец то, в пару к Чалову если не уйдет, а я думаю что сейчас Чалова точно никто не купит.
Ответить
zigbert
1594988308
Пока трудно сказать что то определенное об этом игроке.
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