Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА

    Нападающий «Сан Лоренсо» Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста Матиас Фавано в интервью Metaratings.

    «Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки. ЦСКА – большой шаг в Европе для Гайча, а Москва – прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!

    Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», – сказал агент.

    • По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
    • Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
    • В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:18
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      Зентролль 26 минут назад

      Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2159

      afw13 1 час назад

      всё бы ничего, но имя у него не очень, боюсь не приживётся в России с таким неоднозначным погонялом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +615

      Граф2019 1 час назад

      я в шоке! 53 года за коней!!! а теперь буду плеваться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1105

      CSKA471 1 час назад

      Акуенно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6430

      paracetamol 1 час назад

      Только Адольфа в нашей армии в год 75-летия победы нам не хватало.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11817

      vladimir-7 > paracetamol 56 минут назад

      А, что Ми(ю)ллера хватает? Вон Цорна упаковали и отправили
      на его родину.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6430

      paracetamol > vladimir-7 35 минут назад

      Правильно сделали, ворюгу!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11817

      vladimir-7 > paracetamol 30 минут назад

      Как выяснилось, ещё какой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      acor94 1 час назад

      Почему он его по фамилии называет, это же не культурно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7986

      BRO_football 2 часа назад

      Ну хоть кто-то! Спасибо новым владельцам ЦСКА за трансфер!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11817

      vladimir-7 > BRO_football 1 час назад

      А им-то за что? Они только наблюдатели в таких случаях.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7986

      BRO_football > vladimir-7 1 час назад

      За то, что выделили деньги. Сам Гинер ещё долго бы жмотился, продолжая покупать за дёшево всяких Шкуриных и Сантосов, которые потом весь сезон на лавке просидели.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11817

      vladimir-7 > BRO_football 32 минуты назад

      ВЭБ ещё никаких денег не выделяет, а в клубе денег
      мало, пора бы знать. Что касается использования
      игроков, сидящих на лавке, то это к Ганчаренко, он
      любит Об*якова и др., а Е.Гинер стремиться омолодить
      состав команды и в стариках команда не нуждается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11817

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот подпишет контракт Е.Гинер и ЦСКА объявит о приобретении Гайча,
      вот тогда и будет информация достоверной, а пока это только игрок
      согласовал контракт. ТО откроется с 27 июля и всё узнаем точно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +947

      ruded 2 часа назад

      где-то, слезно всхлипнул Федя..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      _Marqella_ 2 часа назад

      У нас все клубы самые большие.....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77833
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru