Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА

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Нападающий «Сан Лоренсо» Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста Матиас Фавано в интервью Metaratings.
«Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки. ЦСКА – большой шаг в Европе для Гайча, а Москва – прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!
Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», – сказал агент.
- По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца за 8,5 миллиона евро.
- Сам форвард должен подписать контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
- В составе «Сан-Лоренсо» Гайч забил семь голов в 27 матчах.