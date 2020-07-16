Агент Гайча объявил о переходе форварда в ЦСКА

Нападающий «Сан Лоренсо» Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Эту информацию подтвердил агент футболиста Матиас Фавано в интервью Metaratings.

«Мы подписали контракт с ЦСКА. Адольфо едет в Россию. Это были сложные переговоры, но в итоге мы сумели согласовать все условия сделки. ЦСКА – большой шаг в Европе для Гайча, а Москва – прекрасный город. Будем надеяться, что Гайч и ЦСКА смогут завоевать много титулов вместе!

Гайч очень рад подписанию контракта с ЦСКА. Он много наслышан о болельщиках клуба, который является самым большим в России. Мы рады завершению сделки», – сказал агент.