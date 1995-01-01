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    «Чемпионат»: ЦСКА купит Гайча за 8,5 миллиона и заключит с ним четырехлетний контракт

    Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч с высокой долей вероятности продолжит карьеру в России.

    По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца – за 80 процентов прав на игрока клуб заплатит 8,5 миллиона евро.

    С самим форвардом будет подписан контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.

    • Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • В составе команды из Буэнос-Айреса футболист забил семь голов в 27 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +309

      AleSan4es 2 часа назад

      Скоро в спартаке окажется или в зените вместо шалашовки тзюпы

      0
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      Рейтинг: +1574

      Boeung777 2 часа назад

      Что-то слабо верится в данный трансфер, учитывая политику клуба.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +549

      elessar arnor 3 часа назад

      угу, наверное, к в клуб затесалииь скауты динамо, локомотива

      0
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