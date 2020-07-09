«Чемпионат»: ЦСКА купит Гайча за 8,5 миллиона и заключит с ним четырехлетний контракт

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч с высокой долей вероятности продолжит карьеру в России.
По информации «Чемпионата», ЦСКА договорился о трансфере 21-летнего аргентинца – за 80 процентов прав на игрока клуб заплатит 8,5 миллиона евро.
С самим форвардом будет подписан контракт до 2024 года с зарплатой около 1,5 миллиона евро за сезон.
- Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
- В составе команды из Буэнос-Айреса футболист забил семь голов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»