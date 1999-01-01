Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Чемпионат»: Гайч будет получать в ЦСКА 900 тысяч в год плюс 200 тысяч каждый июль

    Стали известны условия контракта форварда Адольфо Гайча с ЦСКА.

    По информации «Чемпионата», футболист будет получать 900 тысяч евро в год. Кроме того, каждый июль игроку будет начисляться бонус в сумме 200 тысяч евро. За каждый гол аргентинец получит еще по 5 тысяч.

    Ранее журналист Николо Скира написал, что ЦСКА отдал «Сан-Лоренсо» за Гайча 8,5 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт.

    В составе «Сан-Лоренсо» нападающий забил семь голов в 27 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11831

      vladimir-7 13 минут назад

      Для ЦСКА всё отлично, только неизвестно какой процент бывшему
      клубу при продаже игрока в другой клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      Чермындыр 1 час назад

      А каждый июль у нас же чаще, чем раз в год бывает, да?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      LOKOfanatik19 > Чермындыр 1 час назад

      Если его продадут в июне или в зимней период, то не видать 200... наверно как то на это рассчитывали )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      isakkobelini 1 час назад

      ну блин, Деспотович дешевле бы обошёлся, и в РПЛ себя уже зарекомендовал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2507

      KPCCSPB 3 часа назад

      Больно много необоснованных бонусов...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77833
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru