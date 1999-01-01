«Чемпионат»: Гайч будет получать в ЦСКА 900 тысяч в год плюс 200 тысяч каждый июль

Стали известны условия контракта форварда Адольфо Гайча с ЦСКА.

По информации «Чемпионата», футболист будет получать 900 тысяч евро в год. Кроме того, каждый июль игроку будет начисляться бонус в сумме 200 тысяч евро. За каждый гол аргентинец получит еще по 5 тысяч.

Ранее журналист Николо Скира написал, что ЦСКА отдал «Сан-Лоренсо» за Гайча 8,5 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт.

В составе «Сан-Лоренсо» нападающий забил семь голов в 27 матчах.