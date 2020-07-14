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    Клопп – об отмене еврокубкового бана «Манчестер Сити»: «Если честно, не думаю, что это хороший день для футбола»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмену запрета для «Манчестер Сити» выступать в еврокубках в ближайших двух сезонах. Немец обрадовался, что увидит манчестерцев в Лиге чемпионов.

    «Я счастлив, что «Сити» сможет играть в Лиге чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если быть честным», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

    • «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
    • Команда в АПЛ сейчас идет второй.
    • «Сити» планирует усилиться четырьмя игроками.

    Источник: Sky Sports

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    14.07.2020 22:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +144

      Радио1000шумеров 20 минут назад

      Ай да молодец, и нашим и вашим. Если быть честным, надо пояснить, почему думаешь нехорошо об этом дне))) для футбола. Сказал "А", говори и "Б" - почему?

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