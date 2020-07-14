Клопп – об отмене еврокубкового бана «Манчестер Сити»: «Если честно, не думаю, что это хороший день для футбола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмену запрета для «Манчестер Сити» выступать в еврокубках в ближайших двух сезонах. Немец обрадовался, что увидит манчестерцев в Лиге чемпионов.

«Я счастлив, что «Сити» сможет играть в Лиге чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если быть честным», – приводит слова Клоппа Sky Sports.