Клопп – об отмене еврокубкового бана «Манчестер Сити»: «Если честно, не думаю, что это хороший день для футбола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмену запрета для «Манчестер Сити» выступать в еврокубках в ближайших двух сезонах. Немец обрадовался, что увидит манчестерцев в Лиге чемпионов.
«Я счастлив, что «Сити» сможет играть в Лиге чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если быть честным», – приводит слова Клоппа Sky Sports.
- «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
- Команда в АПЛ сейчас идет второй.
- «Сити» планирует усилиться четырьмя игроками.
Источник: Sky Sports