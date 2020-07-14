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  • Клопп – об отмене еврокубкового бана «Манчестер Сити»: «Если честно, не думаю, что это хороший день для футбола»

Клопп – об отмене еврокубкового бана «Манчестер Сити»: «Если честно, не думаю, что это хороший день для футбола»

14 июля 2020, 22:44
2

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал отмену запрета для «Манчестер Сити» выступать в еврокубках в ближайших двух сезонах. Немец обрадовался, что увидит манчестерцев в Лиге чемпионов.

«Я счастлив, что «Сити» сможет играть в Лиге чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если быть честным», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

  • «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
  • Команда в АПЛ сейчас идет второй.
  • «Сити» планирует усилиться четырьмя игроками.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген
Комментарии (2)
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Просто-333
1594780167
о великий двуличный Янус...
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Cules2013
1594799070
Вот за такое и не люблю Клоппа. У него периодически синдром Златана проявляется. Он любит троллить и лицемерить, но сам всегда хороший. Ливерпуль за последние 10 лет на трансферы потратил более 1 млрд. долларов. Это почти столько же, как и Реал. На минуточку. И баланс покупок-продаж у Ливерпуля в минусе на 300 млн. Так что чья бы корова мычала. Да, Сити потратил 1,5 млрд, но основное отличие от красных - они меньше заработали от продаж игроков, и больше вложили своих денег. Но, что в размере трат, что в уровне игры на поле, команды очень похожи. Тем более, Клоппу бы напомнить, что чемпионский костяк он купил в течение пары сезонов за приличные деньги - Алиссон, ван Дейк, Фабиньо, Салах, Мане и т.п. Алиссон и ван Дейк вообще приходили за рекордные деньги. ФФП - самое странное правило в футболе. Похоже, кроме как доп. заработок для УЕФА, это больше не имеет никакого смысла, и для того оно и было придумано. Богатые, как тратили много, так и тратят, если что, могут откупиться. А бедным стало только хуже. Бедного пугать штрафами бесполезно. Зачастую, нарушает же руководство, а страдает клуб и игроки. Руководство себе бабла намутит, и норм. А клуб страдает.
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