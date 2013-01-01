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    Daily Mail: «Манчестер Сити» в связи с отменой еврокубкового бана намерен купить четырех игроков

    «Манчестер Сити» в ближайшее время хочет пригласить четырех футболистов, пишет Daily Mail. Желание усилиться связано с тем, что с клуба снят запрет на выступление в еврокубках в ближайших двух сезонах.

    Англичане намерены купить защитников Давида Алабу и Калиду Кулибали, хавбека Феррана Торреса и форварда Лаутаро Мартинеса. Допускается, что нападающий будет приобретен не один.

    • Также клуб планирует продлить контракты с несколькими игроками.
    • «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
    • Команда в АПЛ сейчас идет второй.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2443

      Dgad 1 минуту назад

      Мартинес так то по стилю очень схож с Агуеро. Барса опять с носом останется)

      0
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      Рейтинг: +1193

      AHTUNGBOL 13 минут назад

      Им для этого продать надо 2/3 состава...

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