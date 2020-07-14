Daily Mail: «Манчестер Сити» в связи с отменой еврокубкового бана намерен купить четырех игроков

«Манчестер Сити» в ближайшее время хочет пригласить четырех футболистов, пишет Daily Mail. Желание усилиться связано с тем, что с клуба снят запрет на выступление в еврокубках в ближайших двух сезонах.
Англичане намерены купить защитников Давида Алабу и Калиду Кулибали, хавбека Феррана Торреса и форварда Лаутаро Мартинеса. Допускается, что нападающий будет приобретен не один.
- Также клуб планирует продлить контракты с несколькими игроками.
- «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
- Команда в АПЛ сейчас идет второй.
Источник: Daily Mail