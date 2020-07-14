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  • Daily Mail: «Манчестер Сити» в связи с отменой еврокубкового бана намерен купить четырех игроков

Daily Mail: «Манчестер Сити» в связи с отменой еврокубкового бана намерен купить четырех игроков

14 июля 2020, 21:40
6

«Манчестер Сити» в ближайшее время хочет пригласить четырех футболистов, пишет Daily Mail. Желание усилиться связано с тем, что с клуба снят запрет на выступление в еврокубках в ближайших двух сезонах.

Англичане намерены купить защитников Давида Алабу и Калиду Кулибали, хавбека Феррана Торреса и форварда Лаутаро Мартинеса. Допускается, что нападающий будет приобретен не один.

  • Также клуб планирует продлить контракты с несколькими игроками.
  • «Сити» продолжает выступление в плей-офф нынешней Лиги чемпионов.
  • Команда в АПЛ сейчас идет второй.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Сити
Комментарии (6)
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AHTUNGBOL
1594752389
Им для этого продать надо 2/3 состава...
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Dgad
1594753156
Мартинес так то по стилю очень схож с Агуеро. Барса опять с носом останется)
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Garrincha58
1594754038
вот вам и финансовый фейер-плей и как с ними бодаться на хрена эта ЛЧ для других команд, УЕФА всё твердит мы контролируем финансы но всё фикция, они этот контроль сделали лишь для того чтобы сорвать с клубов штрафы и всё это как в жизни чем больше урвёшь тем легче откупиться
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Cules2013
1594799744
Источник очень сомнительный. Не верю, что Сити так закупится. Слишком дорого после карантина, да и откровенно понты кидать сразу после решения по ФФП - это тупо. Даже шейхи из ПСЖ как-то спокойнее стали, а в Сити изначально руководство было благоразумнее. Игроки нужны, разумеется. В защите вечные проблемы, в т.ч. и с травмами. Хотя есть Эрик Гарсия. Уходит Сильва, продали Сане, Агуэро и Уокер не молодеют. Ферандиньо вообще уже пенсионер. Есть лавочники, которые не сказать, что делают погоду в клубе, вроде Гюндогана. Сейчас Пеп потихоньку приходит к тому, что было в начале его карьеры в Сити - опять стареет состав, опять нужна молодая кровь.
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