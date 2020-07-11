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    Зиеш прибыл в расположение «Челси»

    Пресс-служба «Челси» сообщила о прибытии в расположение клуба новичка Хакима Зиеша.

    «Добро пожаловать в «Челси», Хаким», – говорится в публикации клуба в твиттере с фото марокканского полузащитника.

    • «Челси» купил футболиста у «Аякса» за 40 миллионов евро.
    • Во всех турнирах сезона-2019/20 Зиеш забил восемь голов и сделал 21 ассист в 35 матчах.
    • Хавбека признали лучшим игроком года в амстердамской команде.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4343

      Alekxei Z. 57 минут назад

      хорошую балду собирает Лэмпард.

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      Рейтинг: +1146

      Romio-xxx 1 час назад

      Добро пожаловать!!!Верим,надеемся..

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