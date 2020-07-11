Зиеш прибыл в расположение «Челси»

Пресс-служба «Челси» сообщила о прибытии в расположение клуба новичка Хакима Зиеша.
«Добро пожаловать в «Челси», Хаким», – говорится в публикации клуба в твиттере с фото марокканского полузащитника.
- «Челси» купил футболиста у «Аякса» за 40 миллионов евро.
- Во всех турнирах сезона-2019/20 Зиеш забил восемь голов и сделал 21 ассист в 35 матчах.
- Хавбека признали лучшим игроком года в амстердамской команде.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Челси»