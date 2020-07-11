Слуцкий – о сборной России на Евро-2016: «Допускаю, что кадровые решения были не самые лучшие»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий порассуждал о причинах провала сборной России под его руководством на Евро-2016.

«Сложно говорить о проблемах, которые были тогда. Были игроки, которые добыли путевку на Евро-2016, а потом вылетела основная тройка футболистов. Дзагоев и Денисов получили травмы, а Рома Широков был уже не в том состоянии, что раньше.

Когда теряешь целую группу ключевых игроков, ты вынужден менять игроков. Это сложно сделать в условиях жесткого форс-мажора, потому что это всe происходило перед стартом Евро.

Кадровые решения были не самые лучшие, я это допускаю. Но те решения я принимал, исходя из той ситуации, которая сложилась на тот момент, и игроков, которые имелись в моем распоряжении. Считаю, что на всe были объективные причины», – сказал Слуцкий.

Сборная России набрала одно очко в трех матчах Евро-2016 и вылетела из турнира.

Команда заняла последнее место в группе с Англией, Словакией и Уэльсом.

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