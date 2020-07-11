Слуцкий – о работе в ЦСКА: «С Гинером общались только в крайних случаях»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил о своей работе в ЦСКА и рассказал об отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

«Я пришел в ЦСКА в октябре 2009 года, а в 2010 году мы выиграли Кубок России. Дважды мы выходили из группы в Лиге чемпионов. Мой первый полноценный сезон был в 2010 году, тогда мы заняли второе место в чемпионате России. Чемпионат был выигран с третьей попытки, но с учетом конкуренции и отсутствия лидерских позиций в финансовым плане, это приемлемый результат, не могу сказать, что мои первые два сезона в ЦСКА были неудачными.

Гинер – очень большой босс. Мы с ним общались редко, только в крайних случаях. Ежедневное общение было с Романом Бабаевым (генеральный директор – примечание «Бомбардира»), с ним мы и сейчас продолжаем общаться. С Гинером мы поздравляем друг друга по праздникам. Я не вхожу в его список приоритетного общения, но так же было, даже когда я работал в ЦСКА», – сказал 49-летний специалист.