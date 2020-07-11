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  • Слуцкий – о работе в ЦСКА: «С Гинером общались только в крайних случаях»

Слуцкий – о работе в ЦСКА: «С Гинером общались только в крайних случаях»

11 июля 2020, 08:21
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил о своей работе в ЦСКА и рассказал об отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

«Я пришел в ЦСКА в октябре 2009 года, а в 2010 году мы выиграли Кубок России. Дважды мы выходили из группы в Лиге чемпионов. Мой первый полноценный сезон был в 2010 году, тогда мы заняли второе место в чемпионате России. Чемпионат был выигран с третьей попытки, но с учетом конкуренции и отсутствия лидерских позиций в финансовым плане, это приемлемый результат, не могу сказать, что мои первые два сезона в ЦСКА были неудачными.

Гинер – очень большой босс. Мы с ним общались редко, только в крайних случаях. Ежедневное общение было с Романом Бабаевым (генеральный директор – примечание «Бомбардира»), с ним мы и сейчас продолжаем общаться. С Гинером мы поздравляем друг друга по праздникам. Я не вхожу в его список приоритетного общения, но так же было, даже когда я работал в ЦСКА», – сказал 49-летний специалист.

  • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
  • Со столичной командой тренер выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионских титула.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (3)
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vladimir-7
1594448685
Правильно Е.Гинер делает—утвердил поставленную задачу директору и главному тренеру команды и всё выполняйте, а сам наблюдает и только при необходимости проводит встречи с директором Р.Бабаевым. Всё верно, не царское это дело в пи*де ковыряться, прикажу и вы*бут.
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Aleksey!
1594450340
Лёня, при тебе был результат.
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paracetamol
1594455621
С Гинером общались только в крайних случаях, когда надо было ручку судье позолотить.
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