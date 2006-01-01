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    Слуцкий – о работе в ЦСКА: «С Гинером общались только в крайних случаях»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил о своей работе в ЦСКА и рассказал об отношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

    «Я пришел в ЦСКА в октябре 2009 года, а в 2010 году мы выиграли Кубок России. Дважды мы выходили из группы в Лиге чемпионов. Мой первый полноценный сезон был в 2010 году, тогда мы заняли второе место в чемпионате России. Чемпионат был выигран с третьей попытки, но с учетом конкуренции и отсутствия лидерских позиций в финансовым плане, это приемлемый результат, не могу сказать, что мои первые два сезона в ЦСКА были неудачными.

    Гинер – очень большой босс. Мы с ним общались редко, только в крайних случаях. Ежедневное общение было с Романом Бабаевым (генеральный директор – примечание «Бомбардира»), с ним мы и сейчас продолжаем общаться. С Гинером мы поздравляем друг друга по праздникам. Я не вхожу в его список приоритетного общения, но так же было, даже когда я работал в ЦСКА», – сказал 49-летний специалист.

    • Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год.
    • Со столичной командой тренер выиграл семь трофеев, в том числе три чемпионских титула.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6297

      paracetamol 17 минут назад

      С Гинером общались только в крайних случаях, когда надо было ручку судье позолотить.

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      Рейтинг: +141

      Aleksey! 1 час назад

      Лёня, при тебе был результат.

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      Рейтинг: +11722

      vladimir-7 2 часа назад

      Правильно Е.Гинер делает—утвердил поставленную задачу директору и
      главному тренеру команды и всё выполняйте, а сам наблюдает и только
      при необходимости проводит встречи с директором Р.Бабаевым.
      Всё верно, не царское это дело в пи*де ковыряться, прикажу и вы*бут.

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