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    Умерла мать тренера ЦСКА Гончаренко

    ЦСКА сообщил о смерти матери главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    «Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

    Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», – говорится в заявлении клуба.

    • Белорусский специалист возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца следующего сезона.
    • В РПЛ команда Гончаренко идет на пятом месте.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +47

      semm 34 минуты назад

      Искреннее соболезнование ото всех - надеемся что это на долго, не выбьет его из душевного равновесия

      0
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      Рейтинг: +9665

      DeStar 42 минуты назад

      блин(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1955

      giluxa1963 51 минуту назад

      смерть матери всегда большое горе для сына -земля ей пухом

      3
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    • ...
      Рейтинг: +652

      моэм 57 минут назад

      Соболезную. Такое Горе...не эта ли причина недавнего резкого отъезда домой?...просто не хотел афишировать семейную проблему, а мы тут кучу камней накидали в спину.

      5
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      Рейтинг: +419

      Proker 1 час назад

      Соболезную, пусть земля ей будет пухом

      3
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