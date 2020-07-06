Умерла мать тренера ЦСКА Гончаренко

ЦСКА сообщил о смерти матери главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.
Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», – говорится в заявлении клуба.
- Белорусский специалист возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
- Контракт между сторонами рассчитан до конца следующего сезона.
- В РПЛ команда Гончаренко идет на пятом месте.
Источник: Официальный сайт ЦСКА