Умерла мать тренера ЦСКА Гончаренко

ЦСКА сообщил о смерти матери главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», – говорится в заявлении клуба.