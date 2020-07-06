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Умерла мать тренера ЦСКА Гончаренко

6 июля 2020, 12:14
11

ЦСКА сообщил о смерти матери главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко.

Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», – говорится в заявлении клуба.

  • Белорусский специалист возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
  • Контракт между сторонами рассчитан до конца следующего сезона.
  • В РПЛ команда Гончаренко идет на пятом месте.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Proker
1594027032
Соболезную, пусть земля ей будет пухом
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моэм
1594027898
Соболезную. Такое Горе...не эта ли причина недавнего резкого отъезда домой?...просто не хотел афишировать семейную проблему, а мы тут кучу камней накидали в спину.
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giluxa1963
1594028259
смерть матери всегда большое горе для сына -земля ей пухом
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DeStar
1594028777
блин(
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semm
1594029248
Искреннее соболезнование ото всех - надеемся что это на долго, не выбьет его из душевного равновесия
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aleksandr1969
1594035059
Соболезную. Земля пухом...
Ответить
Граф2019
1594038029
Витюничка!!! держись...
Ответить
prtcs
1594038066
Царство небесное...
Ответить
BRAZILES
1594047513
царствие ей небесное
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