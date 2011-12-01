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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» забил пять голов «Борнмуту», «Лестер» всухую разгромил «Кристал Пэлас»

    «Манчестер Юнайтед» справился с «Борнмутом». В трех голах поучаствовал купленный зимой Бруну Фернандеш.

    Нападающий Маркус Рэшфорд стал первым английским игроком «Юнайтед» с сезона-2011/12, сумевшим во всех турнирах забить 20+ голов. Восемь лет назад таким футболистом был Уэйн Руни.

    Бруну Фернандеш в девяти первых своих матчах АПЛ поучаствовал в более чем десяти голах. Это лучший показатель в истории «Юнайтед».

    «Борнмут» стал первой с января командой, сумевшей забить «Манчестер Юнайтед» больше одного гола.

    Джейми Варди забил 100-й гол за «Лестер» в АПЛ. Ни один другой игрок команды до этой отметки не добирался.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 33-й тур

    Норвич – Брайтон – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Троссард, 25.

    Лестер – Кристал Пэлас – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ихеначо, 49; 2:0 – Варди, 77; 3:0 – Варди, 90+4.

    Манчестер Юнайтед – Борнмут – 5:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Станислас, 15; 1:1 – Гринвуд, 29; 2:1 – Рэшфорд, 35 (с пенальти); 3:1 – Марсьяль, 45+2; 3:2 – Кинг, 50 (с пенальти); 4:2 – Гринвуд, 54; 5:2 – Фернандеш, 59.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +885

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Нарядно "М.Ю." с "Борнмутом" порезвились..)))

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