Обухов и Мелкадзе – в старте «Тамбова» против «Зенита», у питерцев – Дзюба, Азмун и Малком

РПЛ опубликовала стартовые составы на матч 25-го тура между «Тамбовом» и «Зенитом». Встреча пройдет сегодня в Тамбове, начало в 17:30 по московскому времени.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

Запасные: Чагров, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Саламатов, Кабахидхе, Меренчуов, Мамтов, Федчук.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.