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    Обухов и Мелкадзе – в старте «Тамбова» против «Зенита», у питерцев – Дзюба, Азмун и Малком

    РПЛ опубликовала стартовые составы на матч 25-го тура между «Тамбовом» и «Зенитом». Встреча пройдет сегодня в Тамбове, начало в 17:30 по московскому времени.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Юрганов, Грицаенко, Филин, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    Запасные: Чагров, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Саламатов, Кабахидхе, Меренчуов, Мамтов, Федчук.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1161

      волчарик 2 часа назад

      Лишь бы начали играть сразу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Фанат Рубина 2 часа назад

      Мелькадзе давай верим, покажи бомжам, напомни что ты КБ им..

      0
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      ...
      Рейтинг: +66

      loko1982 > Фанат Рубина 2 часа назад

      Зачем фамилии коверкать?

      1
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      Рейтинг: +1263

      acor94 3 часа назад

      Семак вообще состав не меняет, уже который матч

      1
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      Рейтинг: +574

      vsespartak01 > acor94 2 часа назад

      а чего выигрышный состав менять?надеюсь тамбов окажет какое-нибудь сопротивление!хотя все уже почти ясно!

      4
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