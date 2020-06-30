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    Рианчо – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Вечеринка будет похожа на кофе без кофеина»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Сложно сейчас прогнозировать исход матчей, тем более в дерби. Я думаю, что вечеринка будет похожа на кофе без кофеина. Футбол без болельщиков теряет свою сущность. Я видел, что «Ростов» сыграл матч молодежью. Это полностью искажает дух соревнований на таком уровне. Мы видим, что ритм игр стал намного медленнее. Остановки на перерыв и на водопой очень влияют на темп игры. Ко всему этому добавилось пять замен в матче. Поэтому, я думаю, что это будет самое нетипичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

    Тенденция матчей в дерби в последнее время за Спартаком», поэтому, думаю, и сегодня «Спартак» будет играть на победу. Будет тяжелая битва. Для ЦСКА и «Спартака» непопадание в еврокубки будет означать провал. Фактор поля сейчас в таких обстоятельствах не дает преимущества. Прогноз? Полагаю, увидеть тенденцию последних матчей в дерби. 1:0, 2:1 — «Спартак» победит», — сказал Рианчо.

    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.
    • «Спартак» занимает шестое место.
    • Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8

      chumakovaleks 1 час назад

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      NewLife > chumakovaleks 15 минут назад

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      Рейтинг: +2961

      mopecekca 1 час назад

      админы, долго здесь еще наблюдать одинаковые высеры ублюдков типа аларма и бората? или вы сами такие же *********?

      2
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      Рейтинг: +640

      NewLife 2 часа назад

      ...вечеринка будет похожа на кофе без кофеина..., главное, чтобы антистоина туда не добавили судьи.

      0
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      Рейтинг: +651

      _Marqella_ 2 часа назад

      Хотелось, что бы ЦСКА выиграл а Гончаренко остался в команде....спартак нельзя подпускать к еврокубкам, это однозначно....

      3
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      Рейтинг: +640

      NewLife > _Marqella_ 2 часа назад

      также как и синитовцев к клавиатуре, чтобы маразм здесь не плодили.

      2
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      Рейтинг: +2961

      mopecekca > _Marqella_ 2 часа назад

      боишься, также как зенит четвертое место займем?

      0
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      Рейтинг: +3252

      alarm 3 часа назад

      позор хрякам! то пальмы в африке трясут, чтобы наловить зулусов, то дезеува привозят и назначают легендой клуба, то фротрия сильно любит легендарное капитанское глушакофское рыло, то проносят файеры и, нагнувшись, выдают мощный коллективный залп прям из места проноса. стыдно!

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      Рейтинг: -1037

      Бoрат > alarm 1 час назад

      Гыгыгы . Наши вечеринки с тобой успешно заканчиваются и без вазелина . гыгыгы .

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      Рейтинг: +3642

      Борат 3 часа назад

      все мы надеемся, что сегодня будет очень стыдно за пищевик !
      гыгы

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