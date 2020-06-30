Рианчо – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Вечеринка будет похожа на кофе без кофеина»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Сложно сейчас прогнозировать исход матчей, тем более в дерби. Я думаю, что вечеринка будет похожа на кофе без кофеина. Футбол без болельщиков теряет свою сущность. Я видел, что «Ростов» сыграл матч молодежью. Это полностью искажает дух соревнований на таком уровне. Мы видим, что ритм игр стал намного медленнее. Остановки на перерыв и на водопой очень влияют на темп игры. Ко всему этому добавилось пять замен в матче. Поэтому, я думаю, что это будет самое нетипичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Тенденция матчей в дерби в последнее время за Спартаком», поэтому, думаю, и сегодня «Спартак» будет играть на победу. Будет тяжелая битва. Для ЦСКА и «Спартака» непопадание в еврокубки будет означать провал. Фактор поля сейчас в таких обстоятельствах не дает преимущества. Прогноз? Полагаю, увидеть тенденцию последних матчей в дерби. 1:0, 2:1 — «Спартак» победит», — сказал Рианчо.