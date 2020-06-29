Артур прокомментировал свой трансфер из «Барселоны» в «Ювентус» на трех языках

Полузащитник Артур опубликовал заявление в инстаграме в связи с переходом из «Барселоны» в «Ювентус».

«Спасибо «Ювентусу» за интерес ко мне. Я знаю, что перехожу в большой клуб. Впереди нас ждет множество вызовов в составе «бьянконери».

Но сейчас я сконцентрирован на настоящем. Перед «Барселоной» стоят важные задачи. Я буду до самого конца выкладываться на 100 процентов ради одноклубников и фанатов.

Спасибо за поддержку, увидимся завтра!» – говорится в публикации бразильца.

Первую часть поста Артур написал на итальянском языке, вторую – на испанском, третью – на каталонском.

Хавбек будет выступать за «Барсу» до фактического завершения сезона.

«Ювентус» заплатил за игрока 72 миллиона евро плюс бонусы до 10 миллионов.