Артур прокомментировал свой трансфер из «Барселоны» в «Ювентус» на трех языках

Полузащитник Артур опубликовал заявление в инстаграме в связи с переходом из «Барселоны» в «Ювентус».
«Спасибо «Ювентусу» за интерес ко мне. Я знаю, что перехожу в большой клуб. Впереди нас ждет множество вызовов в составе «бьянконери».
Но сейчас я сконцентрирован на настоящем. Перед «Барселоной» стоят важные задачи. Я буду до самого конца выкладываться на 100 процентов ради одноклубников и фанатов.
Спасибо за поддержку, увидимся завтра!» – говорится в публикации бразильца.
Первую часть поста Артур написал на итальянском языке, вторую – на испанском, третью – на каталонском.
- Хавбек будет выступать за «Барсу» до фактического завершения сезона.
- «Ювентус» заплатил за игрока 72 миллиона евро плюс бонусы до 10 миллионов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Артура