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    Артур прокомментировал свой трансфер из «Барселоны» в «Ювентус» на трех языках

    Полузащитник Артур опубликовал заявление в инстаграме в связи с переходом из «Барселоны» в «Ювентус».

    «Спасибо «Ювентусу» за интерес ко мне. Я знаю, что перехожу в большой клуб. Впереди нас ждет множество вызовов в составе «бьянконери».

    Но сейчас я сконцентрирован на настоящем. Перед «Барселоной» стоят важные задачи. Я буду до самого конца выкладываться на 100 процентов ради одноклубников и фанатов.

    Спасибо за поддержку, увидимся завтра!» – говорится в публикации бразильца.

    Первую часть поста Артур написал на итальянском языке, вторую – на испанском, третью – на каталонском.

    • Хавбек будет выступать за «Барсу» до фактического завершения сезона.
    • «Ювентус» заплатил за игрока 72 миллиона евро плюс бонусы до 10 миллионов.

    text

    Публикация от text (@arthurhmelo) 29 Июн 2020 в 9:08 PDT

    Источник: Инстаграм Артура

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