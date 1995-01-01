Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    The Athletic: «Манчестер Сити» предлагает включить Алабу в сделку по Сане, «Бавария» против

    «Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.

    По информации The Athletic, англичане предлагают провести трансфер австрийца в рамках сделки по Лерою Сане. Между тем «Бавария» отказывается от такого варианта, так как высокого ценит Алабу. Мюнхенцы согласны даже на бесплатный уход игрока в 2021 году, только чтобы не терять его сейчас.

    Сообщалось, что «Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Алабой.

    • На рынке игрок стоит 52 миллиона евро.
    • Австриец выступает за «Баварию» с 2009 года.

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77444
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru