The Athletic: «Манчестер Сити» предлагает включить Алабу в сделку по Сане, «Бавария» против

«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.

По информации The Athletic, англичане предлагают провести трансфер австрийца в рамках сделки по Лерою Сане. Между тем «Бавария» отказывается от такого варианта, так как высокого ценит Алабу. Мюнхенцы согласны даже на бесплатный уход игрока в 2021 году, только чтобы не терять его сейчас.

Сообщалось, что «Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Алабой.