The Athletic: «Манчестер Сити» предлагает включить Алабу в сделку по Сане, «Бавария» против

«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Баварии» Давида Алабу.
По информации The Athletic, англичане предлагают провести трансфер австрийца в рамках сделки по Лерою Сане. Между тем «Бавария» отказывается от такого варианта, так как высокого ценит Алабу. Мюнхенцы согласны даже на бесплатный уход игрока в 2021 году, только чтобы не терять его сейчас.
Сообщалось, что «Бавария» ведет переговоры о продлении контракта с Алабой.
- На рынке игрок стоит 52 миллиона евро.
- Австриец выступает за «Баварию» с 2009 года.
Источник: The Athletic