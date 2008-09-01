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    «Бавария» ведет переговоры о продлении контракта Алабы до 2024 года

    Руководство «Баварии» рассчитывает продлить контракт с защитником Давидом Алабой. Идут переговоры с агентом Пини Захави, пишет Николо Скира.

    Баварцы хотят продлить соглашение до 2024 года. Текущий контракт австрийца истекает летом 2021 года.

    • Алабой интересовался «Реал».
    • На рынке игрок стоит 52 миллиона евро.
    • Австриец выступает за «Баварию» с 2009 года.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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