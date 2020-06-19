«Бавария» ведет переговоры о продлении контракта Алабы до 2024 года

Руководство «Баварии» рассчитывает продлить контракт с защитником Давидом Алабой. Идут переговоры с агентом Пини Захави, пишет Николо Скира.
Баварцы хотят продлить соглашение до 2024 года. Текущий контракт австрийца истекает летом 2021 года.
- Алабой интересовался «Реал».
- На рынке игрок стоит 52 миллиона евро.
- Австриец выступает за «Баварию» с 2009 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (71,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.