«Бавария» ведет переговоры о продлении контракта Алабы до 2024 года

Руководство «Баварии» рассчитывает продлить контракт с защитником Давидом Алабой. Идут переговоры с агентом Пини Захави, пишет Николо Скира.

Баварцы хотят продлить соглашение до 2024 года. Текущий контракт австрийца истекает летом 2021 года.