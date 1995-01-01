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    Божович получит от «Крыльев Советов» 12 миллионов рублей за разрыв контракта. Его сменит Талалаев

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что Миодраг Божович в связи с разрывом контракта с «Крыльями Советов» получит неустойку. Она составит 12 миллионов рублей.

    Черногорца сменит Андрей Талалаев. Изначально контракт с ним заключается до конца сезона, но он будет переподписан на два года в случае невылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.

    • Самарцы идут в РПЛ последними.
    • Талалаев до зимы тренировал «Химки».
    • В РПЛ он работал с «Волгой».

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9

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      Рейтинг: +1598

      Genz 1 час назад

      Талалаев великий тренер ФНЛ. Крылышек уже готовят на вылет. Папа заберёт с собой. А кто может вылететь ещё? Оренбург или Тамбов. Скорее Тамбов

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      Рейтинг: +33

      Фанат Рубина 2 часа назад

      божич кнш хорошо присосался к рпл кормушке

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      Рейтинг: +5970

      paracetamol 2 часа назад

      Наверно Божич, как и Шпалыч, воровать начальству не дает!

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