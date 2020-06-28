Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Божович получит от «Крыльев Советов» 12 миллионов рублей за разрыв контракта. Его сменит Талалаев

Божович получит от «Крыльев Советов» 12 миллионов рублей за разрыв контракта. Его сменит Талалаев

28 июня 2020, 11:54
8

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что Миодраг Божович в связи с разрывом контракта с «Крыльями Советов» получит неустойку. Она составит 12 миллионов рублей.

Черногорца сменит Андрей Талалаев. Изначально контракт с ним заключается до конца сезона, но он будет переподписан на два года в случае невылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.

  • Самарцы идут в РПЛ последними.
  • Талалаев до зимы тренировал «Химки».
  • В РПЛ он работал с «Волгой».

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1593334799
Наверно Божич, как и Шпалыч, воровать начальству не дает!
Ответить
Sviro
1593344448
Контракт подразумевал место Крыс не ниже 12-го, насколько я помню. Божович его не выполнил, значит - хрен ему, а не миллионы.
Ответить
RJM555
1593347158
с прицелом на будущее назначили!
Ответить
Соарес
1593358184
Это ему за то ,что чуть бомжей не натянул
Ответить
Ганнибал Лектор
1593366483
Божович уже давно перестал быть тренером уровня РПЛ. Нет ни мысли, ни тактики. Один сплошной антифутбол. Но и тут уже тот же Вадик Евсеев его значительно превзошел. Может быть, пора сказать графу "прощай" и дать шансы своим, российским бездарям?
Ответить
житель СПб
1593370520
А мне Божовича жалко. Проиграл матч в СПб он не по игре! Хоть неустойку получит...
Ответить
Hektor 84
1593383572
Я тоже хочу стать тренером Крыльев. Результат будет или не будет, но хоть миллионером стану)))
Ответить
Главные новости
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
2
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
6
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
1
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
13
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
27
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
4
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+