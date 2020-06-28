Божович получит от «Крыльев Советов» 12 миллионов рублей за разрыв контракта. Его сменит Талалаев

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров сообщил, что Миодраг Божович в связи с разрывом контракта с «Крыльями Советов» получит неустойку. Она составит 12 миллионов рублей.
Черногорца сменит Андрей Талалаев. Изначально контракт с ним заключается до конца сезона, но он будет переподписан на два года в случае невылета «Крыльев Советов» в ФНЛ.
- Самарцы идут в РПЛ последними.
- Талалаев до зимы тренировал «Химки».
- В РПЛ он работал с «Волгой».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова