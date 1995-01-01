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    Крамарич – автор первого покера в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге и первый игрок в истории турнира, забивший «Боруссии» Д четыре гола в гостях

    В эти минуты проходит матч заключительного тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Хоффенхаймом». Покер оформил хорватский форвард гостей Андрей Крамарич.

    Это первый покер в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге. Крамарич стал первым игроком в истории чемпионата Германии, который забил «Боруссии» четыре гола в гостях.

    • В случае победы в Дортмунде «Хоффенхайм» может выйти в Лигу Европу напрямую, без квалификации.
    • «Боруссия» перед туром гарантировала себе второе место.
    • Крамарич играет за «Хоффенхайм» с 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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