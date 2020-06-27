Крамарич – автор первого покера в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге и первый игрок в истории турнира, забивший «Боруссии» Д четыре гола в гостях

В эти минуты проходит матч заключительного тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Хоффенхаймом». Покер оформил хорватский форвард гостей Андрей Крамарич.
Это первый покер в истории «Хоффенхайма» в Бундеслиге. Крамарич стал первым игроком в истории чемпионата Германии, который забил «Боруссии» четыре гола в гостях.
- В случае победы в Дортмунде «Хоффенхайм» может выйти в Лигу Европу напрямую, без квалификации.
- «Боруссия» перед туром гарантировала себе второе место.
- Крамарич играет за «Хоффенхайм» с 2016 года.
Источник: Бомбардир.ру