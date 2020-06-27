Ещенко, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Уфой», у гостей с первых минут сыграют Фомин и Урунов

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на очный матч 24-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов, Козлов, Агаларов.
- Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» идет на восьмой строчке.
Источник: Официальный сайт РПЛ