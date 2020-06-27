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  • Ещенко, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Уфой», у гостей с первых минут сыграют Фомин и Урунов

Ещенко, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Уфой», у гостей с первых минут сыграют Фомин и Урунов

27 июня 2020, 15:30
14

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на очный матч 24-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов, Козлов, Агаларов.

  • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» идет на восьмой строчке.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (14)
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serhio80
1593261834
В защите жесть конечно) но надо выигрывать
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Skull_Boy
1593261911
Ни фигасе как Спартак очканул и даже перешли на 5 защитников)
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DOCTOR PENALTY
1593262250
Стрёмный состав. Но всё-равно ждём победы!!!
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alll-1
1593263304
Вперед Спартак!!!
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oyabun
1593263672
Состав не ахти, но и так обязаны побеждать!
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NewLife
1593268532
Краль не очень смотрится сегодня, к сожвлкнию.
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