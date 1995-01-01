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    Ещенко, Бакаев и Ларссон – в старте «Спартака» на матч с «Уфой», у гостей с первых минут сыграют Фомин и Урунов

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на очный матч 24-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Ещенко, Рассказов, Маслов, Жиго, Гапонов, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Карп, Урунов, Козлов, Агаларов.

    • Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» идет на восьмой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:30
    Комментарии15
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      Рейтинг: +564

      NewLife 1 час назад

      Краль не очень смотрится сегодня, к сожвлкнию.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +449

      vsespartak01 > NewLife 57 минут назад

      а соболь где?у него разве карточки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22427

      oyabun 2 часа назад

      Состав не ахти, но и так обязаны побеждать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +449

      vsespartak01 > oyabun 56 минут назад

      че то нулями попахивает!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      alll-1 2 часа назад

      Вперед Спартак!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17273

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Стрёмный состав. Но всё-равно ждём победы!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15434

      bset > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Плюсую. Надо обыгрывать и обходить уже Спартак. А то что-то высоко они забрались.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8413

      Skull_Boy 2 часа назад

      Ни фигасе как Спартак очканул и даже перешли на 5 защитников)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Avenger_93 > Skull_Boy 2 часа назад

      Да у Спартака такая же проблема, как и у ЦСКА вроде бы игроки есть, а играть некому

      1
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      Рейтинг: +2121

      serhio80 2 часа назад

      В защите жесть конечно) но надо выигрывать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2402

      "supermax" > serhio80 2 часа назад

      что с айртоном не в курсах?

      2
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      ...
      Рейтинг: +193

      red-white fox > "supermax" 2 часа назад

      Перебор карточек.

      3
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      Рейтинг: +2402

      "supermax" > red-white fox 2 часа назад

      спс..ну мож и к лучшему....перед матчем с цска перекурит

      2
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      Рейтинг: +449

      vsespartak01 > "supermax" 2 часа назад

      привет!я то думал не все алармобораты из питера !но оказывается ошибался!нормальных здесь только похоже два-три!читал я тут как они вместе грязь лили на нас!тьфу блин!срамота бомжарская!а я то думал

      0
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      Рейтинг: +2402

      "supermax" > vsespartak01 2 часа назад

      сайт о.п.и.д.о.р.е.л совсем...ничего не поделаешь..нормальных ребят все меньше...клонов - д.о.л.б.о.е.б.о.в все больше

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