Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца чемпионата

Себя обяжите самоликвидироваться плЕз!!!
По данным «Спорт-Экспресс», все 16 клубов российской Премьер-лиги могут обязать до конца чемпионата жить на базах.
Подобные меры могут снизить риск заболевания коронавирусом.
Положительные тесты были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы».
- «Ростов» в результате играл с «Сочи» составом 2001-2004 годов рождения.
- Матч «Динамо» с «Краснодаром» был перенсен.
- В «Уфе» умолчали о заболевшем игроке и сыграли основным составом против «Тамбова».