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    Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца чемпионата

    По данным «Спорт-Экспресс», все 16 клубов российской Премьер-лиги могут обязать до конца чемпионата жить на базах.

    Подобные меры могут снизить риск заболевания коронавирусом.

    Положительные тесты были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы».

    • «Ростов» в результате играл с «Сочи» составом 2001-2004 годов рождения.
    • Матч «Динамо» с «Краснодаром» был перенсен.
    • В «Уфе» умолчали о заболевшем игроке и сыграли основным составом против «Тамбова».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2245

      Axe111 26 минут назад

      Себя обяжите самоликвидироваться плЕз!!!

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      Рейтинг: +5901

      paracetamol 28 минут назад

      А чё приказывать, у клупов своих мозгов не что-ли?

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      Рейтинг: +1825

      neveldomha 1 час назад

      Их нужно было закрыть еще месяц назад.

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      Рейтинг: +1346

      Из Твери Леха 1 час назад

      Лучше бы этот чемпионат не продолжали. Изо дня в день цирк происходит.

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      Рейтинг: +1365

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А есть еду, полученную из вакуума? А после чемпионата вирус разве исчезнет ?Или его тоже базах запрем? Прядкина в клетку заприте лучше. Во всех странах уживаются с вирусом и только у нас здоровых сажают вперемешку с больными.

      1
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      Рейтинг: +581

      PAREVG. 1 час назад

      Это бессмысленно. Им туда привозят продукты, приходит на работу персонал базы, вывозят мусор и т.д. Все равно, контакт с внешним миром есть. Если верить СМИ, проще всего заразится в общественном транспорте и магазинах, НО, все игроки не пользуются собственным транспортом, а из магазина можно заказать доставку. В общем, ничего бы не изменилось, если бы они на ночь ездили домой.

      1
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      Рейтинг: +58

      Kurt Angel 1 час назад

      Вот это было бы правильно

      0
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      Рейтинг: +39677

      MaxRnD 1 час назад

      Жаль только что "база" не сможет телепортироваться из одного места в другое для проведения гостевых матчей, поэтому её всё равно придётся покидать на длительное время со всеми вытекающими

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      Рейтинг: +3033

      playsh 1 час назад

      Чиновники задницей думают, 8 игр вполне можно было доиграть июль-август, август-сентябрь и даже чуть позже,что мешало?Или отпуск дороже?

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      Рейтинг: +3360

      Давид59 > playsh 1 час назад

      Путин же объявил победу над короновирусом. Так что тянуть нельзя было

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      Рейтинг: +15411

      bset 1 час назад

      Ну тут либо футбол, либо гулянки. Сейчас по-другому никак.

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