Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца чемпионата

По данным «Спорт-Экспресс», все 16 клубов российской Премьер-лиги могут обязать до конца чемпионата жить на базах.

Подобные меры могут снизить риск заболевания коронавирусом.

Положительные тесты были выявлены у игроков «Ростова», «Динамо», «Оренбурга» и «Уфы».