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  • «Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

25 июня 2020, 15:33
42

В «Оренбурге» коронавирусом заразились восемь человек.

Положительные результаты тестов – у шести игроков и двух сотрудников клуба. На матч с «Локомотивом» они приезжали здоровыми, коронавирус у них был выявлен уже после прилета из Москвы.

Между тем «Рейтинг Букмекеров» назвал двух из заболевших футболистов – это форвард Мамаду Силла и полузащитник Артем Кулишев.

О вспышке коронавируса в «Оренбурге» сообщил комментатор Нобель Арустамян. Позже Metaratings написал, что в клубе выявлено десять случаев заражения COVID-19.

Ранее несколько случаев заболевания коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»

Источник: Официальный сайт «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Кулишев Артем Силла Мамаду
Комментарии (42)
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MaxRnD
1593088775
После матча с Оренбургом у Локомотива вырисовываются, мягко говоря, не радужные перспективы
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MaxRnD
1593091474
Печально то, что Арустамян рассказал об этом раньше, чем сам Оренбург
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valkam72
1593093522
Корона у фарм клуба, а стыдно за синит почему то. Ибо теперь точно лигу до 18 команд расширят, что бы не допустить вылета оренбурха.
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iPatiy
1593093688
блин... заканчивать уже этот балаган под названием «чемпионат» надо... любой результат по итогам 30 туров будет иметь меньшее отношение к справедливости, чем распределение мест по итогам сыгранных до приостановки... о каком спортивном принципе может идти речь в ситуации, когда каждый отдельный матч играется по собственным правилам
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Соарес
1593098034
Ростову тоже надо было промолчать . Сейчас стопудово в каждой команде найдутся заболевшие
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kazak161
1593101246
Не понимаю эту тупую политику про вирус, вчера в Ростове на параде десять ветеранов на трибуне задыхаясь сидели в масках а наш губернатор был без маски как и вся его свита .Вечером на набережной толпы людей без масок праздновали День Победы, где логика господа чиновники? какого ху вы нам голову морочите?
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ufos73
1593101305
А где все те бомжи, что кричали об халатности и плохой работе Карпина??? Пишите капслоком а то вас не видно
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Иван Петров 1986
1593101452
Уже голосование началось - нет пока никакого короновируса, потом разбираться будем.
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zigbert
1593108004
Если все пойдет такими темпами чемпионат трудно будет доиграть. Даже молодежные составы могут заразится.
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portero
1593109429
что-то я не понимаю в этой клоунаде... может тесты уже есть нужные для нужных команд, за хорошую плату правильный тест для соперника - конкурента?????
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