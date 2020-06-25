«Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

В «Оренбурге» коронавирусом заразились восемь человек.

Положительные результаты тестов – у шести игроков и двух сотрудников клуба. На матч с «Локомотивом» они приезжали здоровыми, коронавирус у них был выявлен уже после прилета из Москвы.

Между тем «Рейтинг Букмекеров» назвал двух из заболевших футболистов – это форвард Мамаду Силла и полузащитник Артем Кулишев.

О вспышке коронавируса в «Оренбурге» сообщил комментатор Нобель Арустамян. Позже Metaratings написал, что в клубе выявлено десять случаев заражения COVID-19.

Ранее несколько случаев заболевания коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

У «Оренбурга» – коронавирус (матч через два дня). Еще вопрос – как дела у «Локо», который закрылся на базе после «Оренбурга»