Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    «Оренбург» объявил о восьми случаях заражения коронавирусом в клубе

    В «Оренбурге» коронавирусом заразились восемь человек.

    Положительные результаты тестов – у шести игроков и двух сотрудников клуба. На матч с «Локомотивом» они приезжали здоровыми, коронавирус у них был выявлен уже после прилета из Москвы.

    Между тем «Рейтинг Букмекеров» назвал двух из заболевших футболистов – это форвард Мамаду Силла и полузащитник Артем Кулишев.

    О вспышке коронавируса в «Оренбурге» сообщил комментатор Нобель Арустамян. Позже Metaratings написал, что в клубе выявлено десять случаев заражения COVID-19.

    Ранее несколько случаев заболевания коронавирусом были выявлены в «Ростове» и «Динамо», обе команды ушли на карантин. Ростовчанам пришлось выставить на игру с «Сочи» игроков академии (матч был проигран со счетом 1:10), встреча москвичей с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля.

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39602

      MaxRnD 5 минут назад

      После матча с Оренбургом у Локомотива вырисовываются, мягко говоря, не радужные перспективы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77347
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru