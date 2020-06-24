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    Григорий Иванов: «Погребняк готов играть»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о готовности нападающего Павла Погребняка выходить на поле. Форвард весной переболел коронавирусом.

    «Павел Погребняк и сегодня (в матче против «Шинника» - прим. «Бомбардир») мог играть в полуфинале Кубка России, если бы не дисквалификация. Думаю, главный тренер и сегодня дал бы ему время. Павел уже может выходить на поле и готов играть», – сказал Иванов «Р-Спорт».

    • В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.
    • «Урал» вышел в полуфинал Кубка России.
    • Уральцы идут в РПЛ 12-ми.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5889

      paracetamol 15 минут назад

      Ты зачем Ильина продал? Вот сейчас и расхлебывай!

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