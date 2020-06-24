Григорий Иванов: «Погребняк готов играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о готовности нападающего Павла Погребняка выходить на поле. Форвард весной переболел коронавирусом.
«Павел Погребняк и сегодня (в матче против «Шинника» - прим. «Бомбардир») мог играть в полуфинале Кубка России, если бы не дисквалификация. Думаю, главный тренер и сегодня дал бы ему время. Павел уже может выходить на поле и готов играть», – сказал Иванов «Р-Спорт».
- В текущем сезоне Погребняк забил четыре гола в 14 матчах.
- «Урал» вышел в полуфинал Кубка России.
- Уральцы идут в РПЛ 12-ми.
Источник: «Р-Спорт»