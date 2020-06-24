Гендиректор «Ротора»: «Хотим укрепить состав перед возвращением в РПЛ. Ведем переговоры с возможными новичками»

«Ротор» планирует обновить состав перед началом нового сезона, рассказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

«Мы планируем найти усиление в каждую линию. В первую очередь, конечно, нам необходимо укрепиться в обороне. Ведем переговоры с потенциальными новичками. К «Ротору» уже присоединился Олег Кожемякин, мы обратили на него внимание во время матчей против нашей команды.

Мы благодарны за то, что у нас сейчас есть, хотим и готовы играть в РПЛ и бороться с сильнейшими клубами страны. На сегодняшний день клуб рассматривает футболистов среди свободных агентов, также нас могут усилить арендованные игроки.

Сейчас при клубе действует академия «Ротор», и я верю, что со временем наши воспитанники дадут команде свежую кровь. Это долгосрочные планы. Я думаю, это мечта любого руководителя, чтобы клуб побеждал и добивался поставленных целей силами своих подопечных, но, как мы видим, реалии современного футбола показывают нам, что для достижения результата этого недостаточно», – сказал функционер.

Волгоградцы заняли в досрочно завершенном сезоне ФНЛ первое место, получив путевку в РПЛ. На прошлой неделе клуб получил лицензию для участия в высшей лиге.