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    Гендиректор «Ротора»: «Хотим укрепить состав перед возвращением в РПЛ. Ведем переговоры с возможными новичками»

    «Ротор» планирует обновить состав перед началом нового сезона, рассказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

    «Мы планируем найти усиление в каждую линию. В первую очередь, конечно, нам необходимо укрепиться в обороне. Ведем переговоры с потенциальными новичками. К «Ротору» уже присоединился Олег Кожемякин, мы обратили на него внимание во время матчей против нашей команды.

    Мы благодарны за то, что у нас сейчас есть, хотим и готовы играть в РПЛ и бороться с сильнейшими клубами страны. На сегодняшний день клуб рассматривает футболистов среди свободных агентов, также нас могут усилить арендованные игроки.

    Сейчас при клубе действует академия «Ротор», и я верю, что со временем наши воспитанники дадут команде свежую кровь. Это долгосрочные планы. Я думаю, это мечта любого руководителя, чтобы клуб побеждал и добивался поставленных целей силами своих подопечных, но, как мы видим, реалии современного футбола показывают нам, что для достижения результата этого недостаточно», – сказал функционер.

    Волгоградцы заняли в досрочно завершенном сезоне ФНЛ первое место, получив путевку в РПЛ. На прошлой неделе клуб получил лицензию для участия в высшей лиге.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      valkam72 25 минут назад

      Сейчас вас синит укрепит своими отбросами и будете его фарм клубиком.

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