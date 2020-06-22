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Суперлига. «Олимпиакос» разгромил «Панатинаикос» в дерби

22 июня 2020, 08:17

В матче 26-го тура чемпионата Греции «Олимпиакос» дома одержал крупную победу над «Панатинаикосом».

Дерби Больших Афин завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы в активе Гильерме дос Сантоса, Юссефа Эль-Араби и Карлуша Кафу.

«Олимпиакос» набрал 66 очков в 26 матчах и лидирует в Суперлиге, опережая идущий вторым ПАОК на 14 баллов.

Чемпионат Греции. Суперлига. 26-й тур

Олимпиакос – Панатинаикос – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гильерме, 5; 2:0 – Эль-Араби, 21; 3:0 – Кафу, 90.

Источник: «Бомбардир»
Греция. Суперлига Олимпиакос Панатинаикос
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