Конов: «РФС и РПЛ обсуждают изменение регламента, чтобы на карантин садились только зараженные футболисты, а не вся команда»

РФС и РПЛ допускают изменение медицинского регламента в сторону послабления, которое позволило бы не садиться всей команде на карантин, если у какого-то количества ее игроков обнаружили коронавирус. Из-за имеющейся нормы основа «Ростова» не прибыла на матч с «Сочи».

«По моей информации, сейчас очень серьезно обсуждается вопрос возможных послаблений в вопросе об изоляции только тех, у кого положительные тесты, чтобы те, у кого отрицательные, могли играть», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.