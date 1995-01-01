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    Конов: «РФС и РПЛ обсуждают изменение регламента, чтобы на карантин садились только зараженные футболисты, а не вся команда»

    РФС и РПЛ допускают изменение медицинского регламента в сторону послабления, которое позволило бы не садиться всей команде на карантин, если у какого-то количества ее игроков обнаружили коронавирус. Из-за имеющейся нормы основа «Ростова» не прибыла на матч с «Сочи».

    «По моей информации, сейчас очень серьезно обсуждается вопрос возможных послаблений в вопросе об изоляции только тех, у кого положительные тесты, чтобы те, у кого отрицательные, могли играть», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • Под угрозой переноса находится матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».
    • «Ростов» играл в Сочи футболистами не старше 19 лет.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 463000 человек.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10378

      Garrincha58 1 час назад

      всё как всегда через ж...пу переписывают регламент или документ по ходу пьесы

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      Рейтинг: +39658

      portero 1 час назад

      дадут шаг назад, Семак был прав???

      1
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      Рейтинг: +2192

      KPCCSPB > portero 44 минуты назад

      Во во, а Семака вчера как только не оскорбляли. Бестолковый народ очень, лишь бы говно вылить, а потом прикусывать...

      0
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      Рейтинг: +20

      Kurt Angel 1 час назад

      Следить надо было за теми, кто подписывал с клубом контракт.
      А то они и по всяким клубам катались. И в компьютерные игры коллективно играли.И свадьбы праздновали. На шашлыки бегали.
      Руководство клубов вообще имеет власть в клубе?

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      Рейтинг: +2947

      playsh 1 час назад

      А раньше,на примере Европы,которая уже играла и так делала до начала нашего чемпионата,нельзя было сделать? Так сказать,на чужих ошибках...
      Кто скажет,когда наши чиновники научатся работать?А пока у них только хорошо получается зарплату получать.

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