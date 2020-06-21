Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конов: «РФС и РПЛ обсуждают изменение регламента, чтобы на карантин садились только зараженные футболисты, а не вся команда»

Конов: «РФС и РПЛ обсуждают изменение регламента, чтобы на карантин садились только зараженные футболисты, а не вся команда»

21 июня 2020, 12:26
7

РФС и РПЛ допускают изменение медицинского регламента в сторону послабления, которое позволило бы не садиться всей команде на карантин, если у какого-то количества ее игроков обнаружили коронавирус. Из-за имеющейся нормы основа «Ростова» не прибыла на матч с «Сочи».

«По моей информации, сейчас очень серьезно обсуждается вопрос возможных послаблений в вопросе об изоляции только тех, у кого положительные тесты, чтобы те, у кого отрицательные, могли играть», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

  • Под угрозой переноса находится матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».
  • «Ростов» играл в Сочи футболистами не старше 19 лет.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 463000 человек.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1592735370
А раньше,на примере Европы,которая уже играла и так делала до начала нашего чемпионата,нельзя было сделать? Так сказать,на чужих ошибках... Кто скажет,когда наши чиновники научатся работать?А пока у них только хорошо получается зарплату получать.
Ответить
Kurt Angel
1592736694
Следить надо было за теми, кто подписывал с клубом контракт. А то они и по всяким клубам катались. И в компьютерные игры коллективно играли.И свадьбы праздновали. На шашлыки бегали. Руководство клубов вообще имеет власть в клубе?
Ответить
portero
1592737398
дадут шаг назад, Семак был прав???
Ответить
Garrincha58
1592738129
всё как всегда через ж...пу переписывают регламент или документ по ходу пьесы
Ответить
nikolaich2
1592751733
...изоляции только тех, у кого положительные тесты, чтобы те, у кого отрицательные, могли играть... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Получается, что эти головотяпы без медицинского образования хотят в угоду чьим-то интересам взять на себя огромную ответственность и допустить риск распространения смертельного (для кого-то) вируса. Если доказано, что другие игроки команды контактировали с источником инфекции (положительный тест), то они в соответствии с противоэпидемическими правилами должны в обязательном порядке изолироваться на 14 дней, т.к. две недели - это средний срок инкубационного периода коронавируса. Отрицательные тесты, взятые сразу после контакта с переносчиком, ни о чём не говорят: количество вирусных частиц в организме человека (если заражение произошло, и вирус стал размножаться) в первые дни не так велико, чтобы даже самые точные современные способы тестирования могли бы определить наличие инфекции. Поэтому первый тест у контактировавших берут только на десятый день после контакта, и, если он отрицательный, повторяют до истечения 14 дней. И только тогда можно говорить о прекращении карантина.
Ответить
Главные новости
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
3
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
8
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все новости
Все новости
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
1
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
12
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
26
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+