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  • Конов: «РФС утвердит перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля»

Конов: «РФС утвердит перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля»

21 июня 2020, 10:06
37

«Краснодар» и «Динамо» договариваются о переносе матча 23-го тура РПЛ. У москвичей случилась вспышка коронавируса.

«По ситуации вокруг матча «Краснодар» – «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«По моей информации бюро исполкома РФС утвердит предложенный РПЛ перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. Это дата станет резервной для тех, кто ещe может попасть в подобную ситуацию (других дат физически нет). Дальше все на усмотрение Лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), РФС не будет вмешиваться в процессы. Вопроса переигровки матча «Сочи»«Ростов» в повестке нет, тут остаeтся все без изменений», – позже добавил Конов.

  • Южане готовы на перенос.
  • Встреча в Краснодаре запланирована на 20:00 по Москве.
  • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо
Комментарии (37)
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Boeung777
1592723957
У Ростова ни шансов, ни вариантов не было, а тут собирают заседание исполкома РФС. Двойные стандарты какие-то.
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portero
1592726212
почему с Ростовом не перенесли на 19 число, значит Ростову еще пару поражений, а для мдинамо места в календаре найдут????? *****...
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Retiremen_VMF
1592726382
Динамо могли выйти из ситуации мужиками. Но началось нытье и РФС вообще не смотря ни на что, особенно на Ростов примет решение о переносе, тем самым усложняя Краснодару и так сложный календарь в борьбе за выход в ЛЧ. Можно и дальше гулять и не соблюдать требования по вирусу, а другие пускай себе сидят на базах. Ведь все равно РФС что то решит в их пользу. Хотя Динамо и так без шансов на Европу, можно себе переносить и отменять... А другие пускай выкручиваются, это их проблемы.
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Retiremen_VMF
1592728010
Не могу себе ответить на один вопрос, а следующий матч Динамо все таки будет играть не основным составом? Если это так, тогда я не понимаю смысл в этом переносе.
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Plyash
1592728652
Позор с Ростовом-младшим заставил,наконец,работать чиновников из РФС и РПЛ,а то у них пока только зарплату получать хорошо получается.
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морозз
1592730715
Сначала дали бомжам 2 обыграть пионеров а затем сделали тухлый вид и перенесли Динамо на 19. Дюков, возвращайся в свой Зенит и не позорь ты наш футбол бомжовскими выкрутасами!
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subbotaspartak
1592731308
Одну игру перенесли, Другую не перенесли, В карманах одинаково понесли...
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paracetamol
1592731459
Дырнамо не Ростов, ходотаев много!
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Sergh4
1592733159
РФС у нас вообще на кой хрен?! Вы там вообще уху ели что ли? Ростов значит пусть школьниками играет, а Динамо нужно в такой же ситуации пожалеть?!!!!! Что за политика двойных стандартов?!!! На хрена нам такой чемпионат, когда так нагло и в открытую топят одних и вытягивают других!!! Нужно требовать отставку руководства РФС!
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"supermax"
1592733870
ну вот не клоуны...словами классика "рфс продажная козел ты"...ахаха
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