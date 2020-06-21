Конов: «РФС утвердит перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля»

«Краснодар» и «Динамо» договариваются о переносе матча 23-го тура РПЛ. У москвичей случилась вспышка коронавируса.

«По ситуации вокруг матча «Краснодар» – «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«По моей информации бюро исполкома РФС утвердит предложенный РПЛ перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. Это дата станет резервной для тех, кто ещe может попасть в подобную ситуацию (других дат физически нет). Дальше все на усмотрение Лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), РФС не будет вмешиваться в процессы. Вопроса переигровки матча «Сочи» – «Ростов» в повестке нет, тут остаeтся все без изменений», – позже добавил Конов.