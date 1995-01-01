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    Конов: «РФС утвердит перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля»

    «Краснодар» и «Динамо» договариваются о переносе матча 23-го тура РПЛ. У москвичей случилась вспышка коронавируса.

    «По ситуации вокруг матча «Краснодар» – «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи», – сообщил бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    «По моей информации бюро исполкома РФС утвердит предложенный РПЛ перенос матча «Краснодар» – «Динамо» на 19 июля. Это дата станет резервной для тех, кто ещe может попасть в подобную ситуацию (других дат физически нет). Дальше все на усмотрение Лиги, так как это их компетенция (регламент, календарь, взаимодействие с клубами), РФС не будет вмешиваться в процессы. Вопроса переигровки матча «Сочи»«Ростов» в повестке нет, тут остаeтся все без изменений», – позже добавил Конов.

    • Южане готовы на перенос.
    • Встреча в Краснодаре запланирована на 20:00 по Москве.
    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 10:06
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3603

      Yurok161 16 минут назад

      По моей информации бюро исполкома РФС утвердит предложенный РПЛ перенос матча «Краснодар

      ...ПРЕДЛОЖЕННЫЙ РПЛ... Ну,круто,че..Динамо можно в еврокубках ждать.

      1
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      Рейтинг: +1165

      Retiremen_VMF 20 минут назад

      Динамо могли выйти из ситуации мужиками. Но началось нытье и РФС вообще не смотря ни на что, особенно на Ростов примет решение о переносе, тем самым усложняя Краснодару и так сложный календарь в борьбе за выход в ЛЧ. Можно и дальше гулять и не соблюдать требования по вирусу, а другие пускай себе сидят на базах. Ведь все равно РФС что то решит в их пользу. Хотя Динамо и так без шансов на Европу, можно себе переносить и отменять... А другие пускай выкручиваются, это их проблемы.

      4
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      Рейтинг: +39648

      portero 23 минуты назад

      почему с Ростовом не перенесли на 19 число, значит Ростову еще пару поражений, а для мдинамо места в календаре найдут????? *****...

      2
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      ...
      Рейтинг: +201

      SparMos > portero 21 минуту назад

      потому что сочи отказался,переносят только если обе стороны согласны

      2
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      Рейтинг: +39648

      portero > SparMos 18 минут назад

      карантин две недели, 1.07.20 игра Ростов Краснодар, теперь её некуда переносить , хотя всё было раньше ясно чем с динамо.

      2
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      Рейтинг: +1165

      Retiremen_VMF > SparMos 18 минут назад

      Сочи дали команду не соглашаться и уничтожить Ростов, они занимают столичное место в еврокубках. Это мое мнение.

      4
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      Рейтинг: +1165

      Retiremen_VMF > portero 16 минут назад

      Думаю у Краснодара есть варианты по Ростову, у Сочи их нет. У Сочи нет своих денег значит и нет своего мнения, да и академии у них нет для выставления второй команды.

      2
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      Рейтинг: +39224

      MaxRnD > 10 минут назад

      Краснодару держаться зубами и носа из базы не высовывать, иначе в такой ситуации под сурдинку быстро вас из зоны ЛЧ выкинут

      0
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      Рейтинг: +39224

      MaxRnD > Retiremen_VMF 6 минут назад

      После потерянных 3 очков в Сочи и того, что там было, нам-то уже и похеру где-то, ибо всё равно основа следующие две игры должна пропустить ...

      0
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      Рейтинг: +11423

      vladimir-7 46 минут назад

      После бюро исполкома РФС, решение сразу в ООН на утверждение.

      2
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      Рейтинг: +1508

      Genz 54 минуты назад

      Динамо не одной игрой жертвует. Уже две следующие игры с Динамо не сочтоТся. Сколько игр переносить? Проще закончить чемпионат по текущим результатам

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1526

      Boeung777 1 час назад

      У Ростова ни шансов, ни вариантов не было, а тут собирают заседание исполкома РФС. Двойные стандарты какие-то.

      3
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      ...
      Рейтинг: +39224

      MaxRnD > Boeung777 33 минуты назад

      Да у нас в любой области законы, что дышло и пишутся в основном для бедных

      1
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      Рейтинг: +4029

      vladik12 > Boeung777 30 минут назад

      Не тупите, пожалуйста. Нет двойных стандартов.
      Ключевое отличие: "Краснодар" согласен перенести матч, "Сочи" был не согласен (и у сочинцев такое право по регламенту было).
      Так что в соответствии с документами. Хватит кричать про двойные стандарты, прошу.
      Спасибо.

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