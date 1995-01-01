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    Metaratings: «Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

    «Динамо» не полетело в Краснодар на матч 23-го тура РПЛ с одноименной командой, пишет Metaratings. У москвичей, по информации инсайдеров, несколько игроков заразились коронавирусом.

    Сейчас динамовцы находятся на базе. О переносе матча в Краснодаре на текущий момент не сообщалось.

    • Есть информация и о заражении в «Уфе».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
    • «Динамо» в РПЛ идет седьмым.

    UPD: информацию, что «Динамо» не полетело на матч, подтвердил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Он написал, что москвичи будут договариваться о переносе игры.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии24
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      Рейтинг: +13

      Roman Rom 4 минуты назад

      Динамо тоже будет играть молодежным составом, или сразу засчитают техническое поражение?
      Чемпионат получается каким-то несправедливым. Возможно, стоило бы повременить с возобновлением.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Бриг 31 минуту назад

      ЦСКА выглядели в защите как дети Ростова. Но это не важно. Судя по всему, чемпионат закончился. Переживаю за голосование.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      kazak161 34 минуты назад

      Это уже не футбол а передача Что Где Когда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3125

      woyser 41 минуту назад

      Да это уже пятиколонные провокации!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1612

      Валерий1965 47 минут назад

      Вот нахрена было продолжать этот чемп!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Juic 54 минуты назад

      Ключевое слово "договариваться".

      PS Интересно, когда через пару недель лавочку с чемпионатом прикроют и все переносы обратятся в тыкву, как это будут считать? И при чём тут Сочи?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3140

      морозз 1 час назад

      Надо для начала расформировать недоклуб СОЧИ а затем разбираться с каждым случаем без спешки и эмоций!

      2
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      ...
      Рейтинг: +364

      vsespartak01 > морозз 52 минуты назад

      при чем здесь сочи?не гони пургу!тутт ваще все серьезно!не надо было продолжать чемпионат!или как?везде играют только у нас что то не то!непонятка полная!

      1
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      ...
      Рейтинг: +20590

      пьяныйхоровод > vsespartak01 38 минут назад

      А ты ещё спрашиваешь при чём тут Газпром . Вот у "отмороженного" Газпром виноват даже в обнаруженном у его геморрое .

      0
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      ...
      Рейтинг: +364

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 34 минуты назад

      да брось ка ты!на каждую фигню реагировать!сегодня кпссник по полной охамил и че?дурак дураком и уши холодные!в игнор его!и не его первого!надо как то здесь нормально общаться!тоже как ты срываюсь на всяких там алармоборатов!у нас такие тоже есть!но ваших больше и от вас пошло!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4891

      JTherry 1 час назад

      в свете последних событий в Сочи - не договорятся... похоже на технарь, ну если динамо вдруг, не выпустит очередной дубль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20590

      пьяныйхоровод 1 час назад

      О ! Самое время для "гаспромфсёкупил" серенады . Ну где фсястрана ? Газпромовская "мафия" пытается устранить претендента на чемпионство в лице Динамо .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +364

      vsespartak01 > пьяныйхоровод 49 минут назад

      при чем газпром здесь!ваще полная опа!!проведем парад!проголосуем за поправки и иии!в ....небытие!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3125

      woyser > пьяныйхоровод 39 минут назад

      Может вся шляпа в том, что кто-то просто уй забил на подготовку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1471

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Началось!!! Кто следующий?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39058

      MaxRnD > Кузьмич на трибуне 43 минуты назад

      Так а почему мы сегодня так скромно высказываемся ? Вчера, позавчера ты тут активно метал фекалии в сторону Ростова тоннами ? Что случилось, правдоруб ? Язык отнялся или дар речи потерял ? Давай хоть жестами что ли, а то как-то совсем некрасиво получается ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3125

      woyser > Кузьмич на трибуне 37 минут назад

      Так все! Кто не хочет нести затраты и прочее и прочее. Кто забил на своих болел, на футбол(потому-что он им изначально не нужен был)

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