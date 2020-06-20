Metaratings: «Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса

«Динамо» не полетело в Краснодар на матч 23-го тура РПЛ с одноименной командой, пишет Metaratings. У москвичей, по информации инсайдеров, несколько игроков заразились коронавирусом.

Сейчас динамовцы находятся на базе. О переносе матча в Краснодаре на текущий момент не сообщалось.

Есть информация и о заражении в «Уфе».

По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.

«Динамо» в РПЛ идет седьмым.

UPD: информацию, что «Динамо» не полетело на матч, подтвердил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. Он написал, что москвичи будут договариваться о переносе игры.