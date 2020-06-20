Левандовски, Холанд и Вернер – среди претендентов на звание игрока сезона в Бундеслиге

Бундеслига назвала семь претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20.
За награду поспорят футболисты из «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Байера», «Шальке» и «РБ Лейпциг».
В шорт-лист вошли Роберт Левандовски, Серж Гнабри (оба – «Бавария»), Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд (оба – «Боруссия»), Амин Арит («Шальке»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Кай Хаверц («Байер»).
- Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария».
- Лучшим новичком Бундеслиги признан Альфонсо Дэвис.
Источник: Официальный сайт Бундеслиги