Дэвис – лучший новичок Бундеслиги текущего сезона

Бундеслига с помощью болельщиков определила лучшего новичка сезона. Им признали футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Вместе с «Баварией» он выиграл чемпионство, которое стало для Дэвиса первым трофеем в карьере.
- Левый защитник стоит на рынке 45 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Дэвис провел 28 матчей, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
- Игрок перешел в «Баварию» в прошлом году из системы канадского «Ванкувера».
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Источник: твиттер Бундеслиги