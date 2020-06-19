Дэвис – лучший новичок Бундеслиги текущего сезона

Бундеслига с помощью болельщиков определила лучшего новичка сезона. Им признали футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Вместе с «Баварией» он выиграл чемпионство, которое стало для Дэвиса первым трофеем в карьере.