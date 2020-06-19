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    Дэвис – лучший новичок Бундеслиги текущего сезона

    Бундеслига с помощью болельщиков определила лучшего новичка сезона. Им признали футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

    Вместе с «Баварией» он выиграл чемпионство, которое стало для Дэвиса первым трофеем в карьере.

    • Левый защитник стоит на рынке 45 миллионов евро.
    • В сезоне Бундеслиги Дэвис провел 28 матчей, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Игрок перешел в «Баварию» в прошлом году из системы канадского «Ванкувера».

    Источник: твиттер Бундеслиги

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    19.06.2020 23:26
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