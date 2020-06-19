Дэвис – лучший новичок Бундеслиги текущего сезона

Бундеслига с помощью болельщиков определила лучшего новичка сезона. Им признали футболиста «Баварии» Альфонсо Дэвиса.
Вместе с «Баварией» он выиграл чемпионство, которое стало для Дэвиса первым трофеем в карьере.
- Левый защитник стоит на рынке 45 миллионов евро.
- В сезоне Бундеслиги Дэвис провел 28 матчей, забил три гола, сделал четыре результативные передачи.
- Игрок перешел в «Баварию» в прошлом году из системы канадского «Ванкувера».
«His star is rising»Your #BLRookie of the Season: @AlphonsoDavies #AWSxBundesliga @FCBayernEN pic.twitter.com/Usgfuwr6ZJ— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 19, 2020