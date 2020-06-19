Фанаты «Локомотива» будут уходить со стадиона на 20-й минуте в знак протеста против отставки Семина

Организация болельщиков «Локомотива» United South анонсировала акции протеста, которые будут проводиться на домашних матчах команды до конца сезона-2019/20.

«В воскресенье возобновляется чемпионат. «Локомотив» продолжит его на 2-м месте, к которому привeл команду Юрий Павлович Сeмин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из Клуба таким необъяснимым образом.

Мы уже высказались о том, как оцениваем последние события. Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива». Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность. К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.

Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:

– мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей;

– мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;

– вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;

– мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.

Друзья! Мы не являемся сторонниками мифического «ФК Сeмин». Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу Клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть.

Сейчас наша цель – перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для Клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Наша задача – каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности – о совершенном ими преступлении против «Локомотива» и всего российского футбола.

Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием. С тем самым пониманием, которое они продемонстрировали при прощании с человеком, сделавшим их чемпионами, медалистами и обладателями кубков. Призываем всех болельщиков «Локомотива», планирующих посещение ближайших матчей, присоединиться к нашим активностям и выразить мнение по поводу произошедшего. В эти времена нам как никогда необходимо быть вместе и до конца!» – говорится в заявлении объединения.