Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Фанаты «Локомотива» будут уходить со стадиона на 20-й минуте в знак протеста против отставки Семина

    Организация болельщиков «Локомотива» United South анонсировала акции протеста, которые будут проводиться на домашних матчах команды до конца сезона-2019/20.

    «В воскресенье возобновляется чемпионат. «Локомотив» продолжит его на 2-м месте, к которому привeл команду Юрий Павлович Сeмин. Но уже без самого Палыча, выгнанного руководством из Клуба таким необъяснимым образом.

    Мы уже высказались о том, как оцениваем последние события. Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива». Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность. К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения.

    Мы объявляем, что до конца текущего чемпионата:

    – мы будем находиться на стадионе только до 20 минуты матчей;

    – мы отказываемся от какой-либо масштабной визуальной поддержки;

    – вокальная поддержка в это время будет направлена на корректное выражение нашего общего мнения о действиях руководства «Локомотива»;

    – мы отказываемся от покупок на стадионе (в магазине клуба, на территории стадиона и в подтрибунных помещениях) и у партнеров клуба. Мы не должны приносить действующему руководству ни копейки.

    Друзья! Мы не являемся сторонниками мифического «ФК Сeмин». Мы не противопоставляем себя клубу «Локомотив». Мы не желаем ему зла и не имеем цели его развалить. Мы не хотим болеть против нового тренера и результатов команды. Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу Клуба. Мы хотим, чтобы за действия руководства и за объяснения этих действий не приходилось краснеть.

    Сейчас наша цель – перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для Клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Наша задача – каждый из оставшихся матчей напоминать руководству клуба об их фатальных ошибках, а общественности – о совершенном ими преступлении против «Локомотива» и всего российского футбола.

    Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием. С тем самым пониманием, которое они продемонстрировали при прощании с человеком, сделавшим их чемпионами, медалистами и обладателями кубков. Призываем всех болельщиков «Локомотива», планирующих посещение ближайших матчей, присоединиться к нашим активностям и выразить мнение по поводу произошедшего. В эти времена нам как никогда необходимо быть вместе и до конца!» – говорится в заявлении объединения.

    • В мае совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним Семиным.
    • Новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

    Источник: Сайт организации болельщиков «Локомотива» United South

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      armen10 36 минут назад

      Нужно децствовать не только там, а например и в соц сетях.
      Отписаться от инстаграмм, телеграм, и прочих сетей фк локомотив. Я уже это сделал, призываю и остальных сделать это. Пусть будет атака на всех фронтах)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1462

      VGreen > armen10 29 минут назад

      так в соц сетях активные действия изначально уже производятся и ЮС призывали к этому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1880

      giluxa1963 44 минуты назад

      пора прекращать наступать на одни и те же шпалы -есть Семин есть результат нет Семина нет результата

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3978

      порт 45 минут назад

      без самого Палыча, выгнанного руководством из Клуба
      \\\\\\\\\\\\\\\
      А разве Сёмина выгнали? У человека закончился контракт, руководство решило его не продлевать(имеет на это полное право) Какие проблемы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1462

      VGreen > порт 39 минут назад

      если бы это был обычный тренер - то никаких проблем.
      Но с Легендой Клуба и по сути главным человеком в его истории так не поступают (даже не дав доиграть текущий сезон, при отличных результатах как сейчас, так и за все годы с его возвращения)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      neim 45 минут назад

      По крайней мере, акция здравая, без истерии и оскорблений. Вежливо и тактично дали понять, как видят ситуацию с отставкой уважаемого во многих кругах тренера и человека. Да и чувствительно всё-таки будет всем, когда команда будет играть оставшиеся игры на своём поле без поддержки болельщиков. Хотя их много и так не пустят из-за ограничений ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1493

      Genz 55 минут назад

      Серб по-любому не будет побеждать. Ни при каком тренере локомотив не играл хорошо. А потому что их надо гнать из под палки Палыча. Так по себе команда слабохарактерная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39587

      portero 58 минут назад

      думаю чинуши это переживут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15161

      bset 1 час назад

      Красавцы. За клуб, против не болеют, против нового тренера ничего не говорят, но руководство просят удалиться. Если бы в государстве можно было так влиять, у нас была бы уже давно сильная страна.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      PAREVG. 1 час назад

      Полностью поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Хохол с грызуном должны уйти из Локомотива!!!!!!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      KPCCSPB 1 час назад

      Пошла жаришка
      Интересно будет, что они сделают,если серб побеждать будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      PAREVG. > KPCCSPB 1 час назад

      До конца сезона - возможно, эту команду строил шПалыч, и ему просто некого и не на кого менять, а следующий сезон, и трансферы, дадут объективный показатель, кто он, и на что способен, при нынешнем руководстве.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77226
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru