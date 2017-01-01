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    Sky Sports: Кейн сыграет в стартовом составе против «Манчестер Юнайтед»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн полностью оправился от травмы и готов играть.

    По информации Sky Sports, игрок выйдет в стартовом составе на игру против «Манчестер Юнайтед». Она пройдет 19 июня в Лондоне.

    Кейн не выходил на поле с 1 января после того, как получил разрыв левого подколенного сухожилия в матче с «Саутгемптоном».

    Также в основе «Тоттенхэма» появятся Мусса Сиссоко и Хын-Мин Сон, восстановившиеся после операции.

    • АПЛ возобновилась 17 июня.
    • «Тоттенхэм» идет в чемпионате на восьмом месте, «МЮ» – пятый.

    Источник: Sky Sports

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