Sky Sports: Кейн сыграет в стартовом составе против «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн полностью оправился от травмы и готов играть.

По информации Sky Sports, игрок выйдет в стартовом составе на игру против «Манчестер Юнайтед». Она пройдет 19 июня в Лондоне.

Кейн не выходил на поле с 1 января после того, как получил разрыв левого подколенного сухожилия в матче с «Саутгемптоном».

Также в основе «Тоттенхэма» появятся Мусса Сиссоко и Хын-Мин Сон, восстановившиеся после операции.