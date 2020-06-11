Уткин – о Семине: «Он неконкурентен на высоком уровне. Его время закончилось»

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

– Почему вы ненавидите Семина?

– Я ненавижу Семина? Да вы что. Он очаровательный.

– Не любите.

– Он замечательный совершенно человек и милейший. Я, правда, тысячу лет его не видел.

Нет, ну как я могу его ненавидеть? Понимаете, Семин – легендарный человек. И многие воспринимают его исключительно сквозь призму легенды. А на самом деле он живой человек, каждый год дугой, новый.

Я действительно думаю, что его время прошло. У него пошли успехи после того, как денег в чемпионате снова стало меньше, как стало меньше звездных игроков, как уехали европейские тренеры.

Да, вот он борется с «Зенитом», где есть Семак – молодой тренер, вообще-то говоря. А до Семака был Манчини, который, я думаю, как страшный сон вспоминает работу в России. Он просто провалил ее.

Так что я думаю, что Юрий Палыч неконкурентен все-таки на высоком уровне. Вот последняя Лига чемпионов – выиграли первый матч у «Байера» и все равно заняли последнее место. Понимаю, что «Ювентус» и «Атлетико» нельзя было опередить, но можно же было играть в Лиге Европы. Конечно, упустили результат. Поэтому, думаю, его время закончилось.

Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»