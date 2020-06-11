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  • Уткин – о Семине: «Он неконкурентен на высоком уровне. Его время закончилось»

Уткин – о Семине: «Он неконкурентен на высоком уровне. Его время закончилось»

11 июня 2020, 16:49
14

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

– Почему вы ненавидите Семина?

– Я ненавижу Семина? Да вы что. Он очаровательный.

– Не любите.

– Он замечательный совершенно человек и милейший. Я, правда, тысячу лет его не видел.

Нет, ну как я могу его ненавидеть? Понимаете, Семин – легендарный человек. И многие воспринимают его исключительно сквозь призму легенды. А на самом деле он живой человек, каждый год дугой, новый.

Я действительно думаю, что его время прошло. У него пошли успехи после того, как денег в чемпионате снова стало меньше, как стало меньше звездных игроков, как уехали европейские тренеры.

Да, вот он борется с «Зенитом», где есть Семак – молодой тренер, вообще-то говоря. А до Семака был Манчини, который, я думаю, как страшный сон вспоминает работу в России. Он просто провалил ее.

Так что я думаю, что Юрий Палыч неконкурентен все-таки на высоком уровне. Вот последняя Лига чемпионов – выиграли первый матч у «Байера» и все равно заняли последнее место. Понимаю, что «Ювентус» и «Атлетико» нельзя было опередить, но можно же было играть в Лиге Европы. Конечно, упустили результат. Поэтому, думаю, его время закончилось.

Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (14)
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Сильвербой
1591884218
и поспорил бы, но ведь это реально так и есть!
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Олег1204
1591885849
Ну вообще да, это не только семина касается, а всего футбола в целом. Пока у нас лимит, высокие зарплаты, бюджетные клубы, то о развитии можно забыть. Евро 08,по сути был закатом долимитского футбола
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PAREVG.
1591886339
Вася, раньше ты работал на ТВ, снимался в кино, а сейчас ты никому не нужный, жирный блогер, то есть трутень. И не тебе о ком либо говорить, шПалыч, сразу после увольнения начал футболки производить, а ты что производишь, углекислый газ??? Ах, да, еще сероводород.
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Danish Dynamite
1591892289
Справедливости ради, так и есть. Локо может смотреться внутри неплохо, но в Европе лажает как никто. Семин хорош, но применительно к адаптации именно что на международном уровне он негоден. Хотя бы потому, что он не сэр Алекс и не Хитцфельд, даже близко.
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sasha 66
1591892707
Да прав Уткин и хватит обливать его грязью...умный мужик и своеобразный...а Семину нужно было уйти красиво,когда команда заняла 2 место..я не понимаю в какой футбол играет команда, он так и не смог поставить команде атакующий футбол..и Краснодар и Ростов смотрятся куда лучше..а молодых игроков он просто игнорирует,при нем там шансов заиграть никаких
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zigbert
1591896902
Да пока ни один клуб на высоком уровне в последнее время не добился большого успеха. Так что это проблема не одного Семина а всего российского футбола.
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vavilon69
1591904031
вася- ЭМБРИОН ! ты что такое, чтоб давать такие оценки ?!
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Hektor 84
1592037341
Если бы Семину дали норм усиление. Он выжимал максимум из этого состава, а состав у локо средний даже по Российским меркам.
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