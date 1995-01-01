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    Уткин – о Семине: «Он неконкурентен на высоком уровне. Его время закончилось»

    Журналист и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру «Локомотива» Юрию Семину.

    – Почему вы ненавидите Семина?

    – Я ненавижу Семина? Да вы что. Он очаровательный.

    – Не любите.

    – Он замечательный совершенно человек и милейший. Я, правда, тысячу лет его не видел.

    Нет, ну как я могу его ненавидеть? Понимаете, Семин – легендарный человек. И многие воспринимают его исключительно сквозь призму легенды. А на самом деле он живой человек, каждый год дугой, новый.

    Я действительно думаю, что его время прошло. У него пошли успехи после того, как денег в чемпионате снова стало меньше, как стало меньше звездных игроков, как уехали европейские тренеры.

    Да, вот он борется с «Зенитом», где есть Семак – молодой тренер, вообще-то говоря. А до Семака был Манчини, который, я думаю, как страшный сон вспоминает работу в России. Он просто провалил ее.

    Так что я думаю, что Юрий Палыч неконкурентен все-таки на высоком уровне. Вот последняя Лига чемпионов – выиграли первый матч у «Байера» и все равно заняли последнее место. Понимаю, что «Ювентус» и «Атлетико» нельзя было опередить, но можно же было играть в Лиге Европы. Конечно, упустили результат. Поэтому, думаю, его время закончилось.

    Уткин – о Семине: «Рассерженный дед – никак не отрицательный герой. Просто мы не поступаем так, как он говорит»

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1447

      Genz 34 минуты назад

      Бомбардир всегда чушь от Уткина подкидывает из-за своей профнепригодности .

      0
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      Рейтинг: +287

      PAREVG. 1 час назад

      Вася, раньше ты работал на ТВ, снимался в кино, а сейчас ты никому не нужный, жирный блогер, то есть трутень.
      И не тебе о ком либо говорить, шПалыч, сразу после увольнения начал футболки производить, а ты что производишь, углекислый газ???
      Ах, да, еще сероводород.

      0
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      Рейтинг: +1371

      FRZZ 1 час назад

      А кто из российских тренеров конкурентен на высоком уровне? Ни кто!

      1
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      Рейтинг: +530

      Олег1204 1 час назад

      Ну вообще да, это не только семина касается, а всего футбола в целом.
      Пока у нас лимит, высокие зарплаты, бюджетные клубы, то о развитии можно забыть.
      Евро 08,по сути был закатом долимитского футбола

      0
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      Рейтинг: +3399

      Борат 1 час назад

      жирновася продолжает извергать какашки и в них купаться !
      стыдно за этого хряка !
      гыгы

      -1
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      Рейтинг: +6070

      Сильвербой 1 час назад

      и поспорил бы, но ведь это реально так и есть!

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