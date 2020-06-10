Ройс вернулся к тренировкам в общей группе. Немец не выходил на поле с февраля

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс приступил к командным тренировкам.
Футболист не выходил на поле с февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. Сообщалось, что игрок порвал связки и ему может потребоваться операция, восстановление после которой займет до пяти месяцев. В общей сложности Ройс пропустил из-за травм более 1000 дней.
В этом сезоне немец провел за «Боруссию» 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.
Mit dem Team auf dem Platz: Captain @woodyinho! ©️ pic.twitter.com/J8PtSxkD9H— Borussia Dortmund (@BVB) June 10, 2020
Источник: Твиттер «Боруссии»