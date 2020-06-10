Ройс вернулся к тренировкам в общей группе. Немец не выходил на поле с февраля

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс приступил к командным тренировкам.

Футболист не выходил на поле с февраля из-за травмы приводящей мышцы бедра. Сообщалось, что игрок порвал связки и ему может потребоваться операция, восстановление после которой займет до пяти месяцев. В общей сложности Ройс пропустил из-за травм более 1000 дней.

В этом сезоне немец провел за «Боруссию» 28 игр, забил 12 голов и сделал шесть ассистов.